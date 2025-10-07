« The Second Decision », une simple publicité de LeBron James

Pas d'annonce tonitruante, au final. « La décision de toutes les décisions » teasée par LeBron James hier soir n'était en fait qu'une publicité pour une collaboration avec Hennessy, fabriquant de Cognac.
Il n'est donc pas question pour le « King » de penser à la retraite, comme il l'expliquait d'ailleurs récemment.
« Je suis ravi d'avoir l'occasion de pratique le sport que j'aime pendant une saison supplémentaire. Quelle que soit la tournure que prendra cette année, je m'investirai à fond, car je ne sais pas quand tout ça prendra fin. Je sais juste que je suis plus près de la fin que du début. La retraite arrive, mais elle n'est pas encore là. »
The Decision has been made. Cheers to year 23.@KingJames #HennessyxLeBron #TheSecondDecision #HennessyVSOP pic.twitter.com/WnXMZTiEPS
— Hennessy (@Hennessy) October 7, 2025
|LeBron James
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2003-04
|CLE
|79
|40
|41.7
|29.0
|75.4
|1.3
|4.2
|5.5
|5.9
|1.9
|1.6
|3.5
|0.7
|20.9
|2004-05 ☆
|CLE
|80
|42
|47.2
|35.1
|75.0
|1.4
|6.0
|7.3
|7.2
|1.8
|2.2
|3.3
|0.7
|27.2
|2005-06 ☆
|CLE
|79
|43
|48.0
|33.5
|73.8
|0.9
|6.1
|7.0
|6.6
|2.3
|1.6
|3.3
|0.8
|31.4
|2006-07 ☆
|CLE
|78
|41
|47.6
|31.9
|69.8
|1.1
|5.7
|6.7
|6.0
|2.2
|1.6
|3.2
|0.7
|27.3
|2007-08 ☆
|CLE
|75
|40
|48.4
|31.5
|71.2
|1.8
|6.1
|7.9
|7.2
|2.2
|1.8
|3.4
|1.1
|30.0
|2008-09 ★
|CLE
|81
|38
|48.9
|34.4
|78.0
|1.3
|6.3
|7.6
|7.2
|1.7
|1.7
|3.0
|1.1
|28.4
|2009-10 ★
|CLE
|76
|39
|50.3
|33.3
|76.7
|0.9
|6.4
|7.3
|8.6
|1.6
|1.6
|3.4
|1.0
|29.7
|2010-11 ☆
|MIA
|79
|39
|51.1
|33.0
|75.9
|1.0
|6.5
|7.5
|7.0
|2.1
|1.6
|3.6
|0.6
|26.7
|2011-12 ★
|MIA
|62
|38
|53.1
|36.2
|77.1
|1.5
|6.4
|7.9
|6.2
|1.5
|1.9
|3.4
|0.8
|27.1
|2012-13 ★
|MIA
|76
|38
|56.5
|40.6
|75.3
|1.3
|6.8
|8.0
|7.2
|1.4
|1.7
|3.0
|0.9
|26.8
|2013-14 ☆
|MIA
|77
|38
|56.7
|37.9
|75.0
|1.1
|5.9
|6.9
|6.3
|1.6
|1.6
|3.5
|0.3
|27.1
|2014-15 ☆
|CLE
|69
|36
|48.8
|35.4
|71.0
|0.7
|5.3
|6.0
|7.4
|2.0
|1.6
|3.9
|0.7
|25.3
|2015-16 ☆
|CLE
|76
|36
|52.0
|30.9
|73.1
|1.5
|6.0
|7.4
|6.8
|1.9
|1.4
|3.3
|0.6
|25.3
|2016-17 ☆
|CLE
|74
|38
|54.8
|36.3
|67.4
|1.3
|7.3
|8.6
|8.7
|1.8
|1.2
|4.1
|0.6
|26.4
|2017-18 ☆
|CLE
|82
|37
|54.2
|36.7
|73.1
|1.2
|7.5
|8.6
|9.1
|1.7
|1.4
|4.2
|0.9
|27.5
|2018-19 ☆
|LAL
|55
|35
|51.0
|33.9
|66.5
|1.0
|7.4
|8.5
|8.3
|1.7
|1.3
|3.6
|0.6
|27.4
|2019-20 ☆
|LAL
|67
|35
|49.3
|34.8
|69.3
|1.0
|6.9
|7.8
|10.2
|1.8
|1.2
|3.9
|0.5
|25.3
|2020-21 ☆
|LAL
|45
|33
|51.3
|36.5
|69.8
|0.6
|7.0
|7.7
|7.8
|1.6
|1.1
|3.7
|0.6
|25.0
|2021-22 ☆
|LAL
|56
|37
|52.4
|35.9
|75.6
|1.1
|7.1
|8.2
|6.2
|2.2
|1.3
|3.5
|1.1
|30.3
|2022-23 ☆
|LAL
|55
|36
|50.0
|32.1
|76.8
|1.2
|7.1
|8.3
|6.8
|1.6
|0.9
|3.2
|0.6
|28.9
|2023-24 ☆
|LAL
|71
|35
|54.0
|41.0
|75.0
|0.9
|6.4
|7.3
|8.3
|1.1
|1.3
|3.5
|0.5
|25.7
|2024-25 ☆
|LAL
|70
|35
|51.3
|37.6
|78.2
|1.0
|6.8
|7.8
|8.2
|1.4
|1.0
|3.7
|0.6
|24.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.