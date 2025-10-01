LeBron James très incertain pour les matches de présaison

Touché aux fessiers, LeBron James a débuté le camp des Lakers en civil. À bientôt 41 ans, inutile de prendre le moindre risque, et l'ailier des Lakers est déjà ménagé. JJ Redick a expliqué que l’objectif était que son joueur soit remis à temps pour le premier match de saison régulière contre les Warriors, mais le coach des Lakers n’a pas écarté la possibilité que LeBron James participe à au moins un des six matchs de présaison. « Ce serait bien… » a-t-il reconnu.

« C’est sans doute une montée en puissance un peu plus progressive pour lui avant la soirée d’ouverture », s'est justifié JJ Redick, par rapport à la saison dernière. « Évidemment, dans une 23e saison, on est en terrain inconnu. Le processus sera plus lent pour lui avant le premier match. Il a 22 années d’usure derrière lui et il gère une petite irritation nerveuse au niveau de la fesse. »

Du côté de LeBron James, sa présence en dehors du terrain est tout aussi importante que son jeu sur le terrain. C'est le message qu'il a tenu à faire passer. Selon ESPN, il a aussi demandé au staff d'être très précautionneux. Le but n'est pas d'être à 100% en septembre, mais en avril.

Une présence en bord de terrain

« Je suis encore en train de remonter en puissance… Je ne suis pas encore là où je veux être. Mais en septembre, je ne veux pas être à mon niveau optimal. J’ai encore du temps, et j’ai hâte de passer par ce processus pour y arriver. C’est toujours un défi : comment puis-je amener mon corps à se rapprocher des 100% pour pouvoir sortir et performer à un haut niveau » confirme LeBron James. « Il y a beaucoup de kilomètres dans mon jeu et je me suis entraîné tout au long de l’intersaison. Mais ma présence sera aussi importante : même quand je ne suis pas sur le terrain, je veux rester en phase avec ce que nous faisons pour savoir à tout moment ce qui se passe. »

Une attitude confirmée par Austin Reaves. « Vous savez, c’est Bron, il observe toujours et communique ce qu’il voit. Je pense que c’est l’approche qu’il va adopter pour l’instant, être l’un de nos leaders vocaux. C’est ce qu’il a fait toute sa carrière. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 ☆ CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.3 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 ☆ CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 ☆ CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 ☆ CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 ☆ MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.2 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 ☆ MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 ☆ CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 ☆ CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 ☆ CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 ☆ CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 ☆ LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 ☆ LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 ☆ LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 ☆ LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 ☆ LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 ☆ LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 ☆ LAL 70 35 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.