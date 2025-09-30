Austin Reaves a toujours en tête les 89 millions de dollars qu’il a refusés

Il n'est pas banal de refuser 89.2 millions de dollars. C'est pourtant la décision prise par Austin Reaves cette année. Les Lakers ont en effet tenté de le prolonger avec quatre saisons supplémentaires et 89.2 millions de dollars donc. Mais l'arrière a dit non, en pensant à son avenir.

Il pourra toucher 247 millions sur cinq ans en 2026, s'il n'active pas sa dernière année en option et devient libre. Ce qui est fort probable. Néanmoins, faire une croix sur une telle somme reste un moment fort.

« Encore aujourd'hui, je pense à ça, peu importe la vie de chacun : c'est beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent », soutient-il. « C'est plus d'argent que je n'en aurais jamais eu… Si on m'avait dit ça, quand j'étais en seconde… C'est bien plus que je ne l'imaginais. »

Maintenant que c'est fait, il faut penser à la saison à venir, qui sera capitale pour l'arrière. S'il veut décrocher 247 millions en 2026, il va devoir faire une grosse année, en compagnie de LeBron James et Luka Doncic. Ça tombe bien, il a, lui aussi, de grandes ambitions.

« Je ne veux pas être dans une position où je fais seulement des statistiques. Si c'est la feuille de route pour être All-Star, alors je m'en fiche. Je veux gagner »

« J'ai la sensation que je peux être All-Star. Mais ça ne reste que mon opinion. Dieu merci, je joue avec Luka et LeBron et je veux gagner », assure Austin Reaves. « Je ne veux pas être dans une position où je fais seulement des statistiques. Si c'est la feuille de route pour être All-Star, alors je m'en fiche. Je veux gagner. Si cela veut dire être une troisième option, comme je l'ai fait la saison passée, et que ça permet de jouer le titre, je préfère ça bien plus que d'être All-Star. »

Est-il condamné à être une troisième option derrière LeBron James et Luka Doncic ?

« Quand je suis arrivé dans la ligue, on disait que j'étais une belle histoire, que j'avais le niveau. Mais on se demandait si je pouvais faire mieux », se souvient-il. « Ensuite, j'ai continué à faire de bonnes saisons et j'ai montré aux gens ce dont j'étais capable. Mais ça continuait de dire que j'étais simplement un très bon joueur. On m'a placé dans la catégorie des joueurs de complément et j'ai dépassé ça. Les gens qui m'ont placé ainsi ont dit que je ne ferais jamais mieux, et maintenant ils s'attendent à ce que je sois une star. »

Austin Reavers n'arrive manifestement pas à contenter tout le monde… « Si je m'occupe de ça, alors c'est une cause perdue. Je n'en ferai jamais assez », conclut l'arrière de Los Angeles.

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 29 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 73 35 46.0 37.7 87.7 0.8 3.7 4.5 5.8 2.1 1.1 2.4 0.3 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.