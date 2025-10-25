Le MVP de la nuit | Une nouvelle poussée de fièvre pour Luka Doncic

Michael Jordan, Wilt Chamberlain et Anthony Davis. Ils étaient trois, dans l'histoire de la NBA, à avoir commencé la saison avec deux matches de suite à plus de 40 points. Luka Doncic est désormais le quatrième. Après avoir inscrit 43 points face aux Warriors, le Slovène a fait mieux avec 49 unités contre les Wolves.

On peut même ajouter que ses 92 points établissent un nouveau record de franchise pour les deux premières rencontres d'une saison régulière d'un joueur des Lakers, devant les 81 points de Jerry West lors du début de saison 1969/70.

Le All-Star a livré une performance superbe, parfaitement entamée avec 23 points en premier quart-temps. Pourtant, il a été touché à la main gauche dès les premières secondes. Mais, bouillant, il a enfilé les paniers pour terminer avec un très propre 14/23 au shoot, avec cinq paniers primés, sans oublier 11 rebonds et 8 passes.

Outre ses points (il a laissé trois lancers-francs en route, le privant ainsi des 50 unités), Luka Doncic s'est également illustré dans le jeu en impliquant beaucoup Deandre Ayton en seconde période, sur pick-and-roll. Bref, l'ancien des Mavericks s'est occupé de tout pour offrir à son équipe sa première victoire de la saison.

« Il a très bien contrôlé le match. On avait besoin de ses points au début car les Wolves mettaient des paniers et on faisait des erreurs en défense », indique JJ Redick. « Et avoir son meneur de jeu qui prend 11 rebonds, c'est génial. Il a fait un match complet. »

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 ☆ DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 ☆ DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 ☆ DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 ☆ DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 ☆ DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 * All Teams 50 35 45.0 36.8 78.2 0.8 7.4 8.2 7.7 2.5 1.8 3.6 0.4 28.2 2024-25 * LAL 28 35 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2024-25 * DAL 22 36 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2025-26 LAL 1 41 63.0 20.0 70.0 0.0 12.0 12.0 9.0 1.0 2.0 3.0 1.0 43.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.