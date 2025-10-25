Matchs
Luka Doncic (49 points) fait la totale aux Wolves

Publié le 25/10/2025 à 7:12
Modifié le 25/10/2025 à 8:35

NBA – Portée par son All-Star mais aussi par une prestation collective plus aboutie, l'équipe de JJ Redick a ouvert son compteur, avec une première victoire (128-110).

luka doncic

La première information de cette rencontre arrive très rapidement : sur un contact, Luka Doncic se fait mal à la main gauche. Il se tient les doigts pendant plusieurs possessions, avant de se faire « strapper ». Cela ne semble pas le déranger outre mesure puisque c'est lui qui lance les Lakers dans la partie.

En face, les Wolves démarrent de la bonne manière, en shootant vite et bien. Le Slovène entre dans un duel avec Anthony Edwards. Individuellement, avec 23 points en premier quart-temps contre 14 pour « Ant », il le gagne, mais s'incline collectivement, avec Minnesota qui domine (36-40).

Il faut dire que la défense de Los Angeles laisse trop de secondes chances aux Wolves. Néanmoins, avec quelques bonnes séquences de Marcus Smart, Los Angeles parvient à défendre mieux. Anthony Edwards a moins de liberté et commence à trop dribbler, sans faire de différence.

Les troupes de JJ Redick reprennent le contrôle avant la pause, avec un 16-5 pour conclure la première mi-temps (68-63). Le mieux des Lakers se confirme en troisième quart-temps avec un Luka Doncic plus passeur, qui met en lumière Deandre Ayton. La connexion, sur pick-and-roll, entre les deux est bonne et le pivot pèse sur les débats.

Les Californiens ont la main et sans les paniers de Julius Randle, les Wolves auraient été bien plus en retard à l'entame du dernier acte (108-94). Une chose est sûre : Chris Finch et ses joueurs n'ont pas la réponse face à Luka Doncic, qui enfile les paniers avec aisance. L'écart monte à vingt points et Rudy Gobert (peu inspiré, avec 2 points et 7 rebonds en 28 minutes) et sa bande ne réagissent pas, encaissant même un 14-3. Le banc de Minnesota s'ouvre alors, pour confirmer la victoire de Los Angeles (128-110).

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Des Lakers plus convaincants. La première défaite contre les Warriors avait mis en avant des limites dans le jeu qui ont été moins visibles dans cette réception des Wolves. Tout ne fut pas parfait mais l'attaque a été plus fluide, et la défense plus solide par séquences. Le symbole de ce constat, c'est le bon match de Deandre Ayton, auteur de 15 points et 8 rebonds.

– Luka Doncic avait les doigts qui brûlent. On pouvait craindre que l'incident des premières secondes, avec cette blessure à la main gauche, ne vienne le gêner. Mais si le Slovène avait le feu aux mains, les deux étaient concernées. Avec 23 points en premier quart-temps, il a maintenu son équipe dans le coup, avant de prendre le contrôle de la partie. Après ses 43 points face à Golden State, il fait encore plus fort : 49 points à 14/23 au shoot, 11 rebonds et 8 passes !

– Anthony Edwards s'est éteint. Avec 14 points en premier quart-temps, l'arrière de Minnesota suivait le rythme de son prestigieux adversaire. Puis, son impact a été moins important. Alors certes, il termine avec 31 points à 11/19 au shoot, ce qui interdit de dire qu'il manqué son match. Néanmoins, il a beaucoup dribblé, de manière stérile et n'a finalement pas eu l'influence attendue sur la rencontre, après sa sortie réussie contre Portland. Il ne fut pas seul : c'est toute l'équipe qui a semblé perdre son basket au fil des minutes.

/ Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
R. Hachimura 32 10/13 2/4 1/2 1 1 2 0 1 0 0 0 +11 23 21
D. Ayton 31 7/11 0/0 1/2 3 5 8 0 3 0 2 1 +9 15 17
G. Vincent 24 2/5 1/3 0/0 1 1 2 5 3 1 0 0 -1 5 10
L. Doncic 35 14/23 5/12 16/19 1 10 11 8 4 0 3 0 +18 49 53
A. Reaves 37 9/15 2/5 5/5 0 7 7 11 1 0 1 0 +17 25 36
J. Vanderbilt 20 0/2 0/1 2/2 1 6 7 0 2 2 1 2 +12 2 10
J. LaRavia 28 2/3 1/2 1/2 0 0 0 1 2 1 1 0 +14 6 5
D. Knecht 7 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -3 0 0
C. Koloko 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -6 0 0
M. Smart 21 1/2 1/1 0/0 0 0 0 1 1 2 2 0 +24 3 3
B. James 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -5 0 -1
45/76 12/29 26/32 7 31 38 26 20 6 10 3 128 154
/ Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Randle 30 9/16 4/8 4/5 3 6 9 5 0 0 3 0 -15 26 29
J. McDaniels 27 5/12 0/4 0/0 1 1 2 0 5 0 0 1 -14 10 6
R. Gobert 28 1/2 0/0 0/0 5 2 7 2 3 0 1 0 -6 2 9
D. DiVincenzo 28 4/8 3/7 2/3 0 0 0 4 2 2 0 0 -6 13 14
A. Edwards 35 11/19 3/6 6/9 0 4 4 5 0 0 2 1 -17 31 28
J. Ingles 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 +5 0 0
L. Miller 4 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 +5 2 2
J. Beringer 5 1/1 0/0 0/0 1 3 4 0 0 0 0 0 +5 2 6
N. Reid 23 2/9 1/4 0/0 1 4 5 3 3 1 1 1 -15 5 7
M. Conley 9 0/3 0/1 0/0 1 1 2 1 4 0 2 0 -11 0 -2
J. Clark 13 3/5 1/1 2/2 2 1 3 1 4 0 0 0 -8 9 11
J. Juzang 3 0/2 0/2 1/2 1 0 1 0 1 0 0 0 +5 1 -1
T. Shannon Jr. 13 0/3 0/1 0/0 0 2 2 0 2 0 2 0 -13 0 -3
B. Hyland 16 4/6 1/3 0/0 0 0 0 2 1 1 0 0 -3 9 10
R. Dillingham 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 0 0
Total 41/88 13/38 15/21 15 25 40 24 27 4 12 3 110 116

Par Jonathan Demay
