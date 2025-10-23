Anthony Edwards en mode patron pour l’ouverture de la saison

Avant d'aller inscrire ce « fadeaway » très compliqué, il lui a fallu contourner… la chaussure de son coéquipier Julius Randle. Ce dernier, s'effondrant car il était déchaussé, venait de transmettre le cuir à Anthony Edwards qui a réussi à se créer de l'espace pour sanctionner.

Ce tir à quatre minutes de la fin du match à Portland annonçait une petite merveille de « money time » signé par l'arrière des Wolves. Un panier à 3-points ouvert par un écran appuyé de Rudy Gobert, un « stepback » depuis l'arc après s'être débarrassé de Jerami Grant et un nouveau « pull-up » à mi-distance pour clore les débats : voilà ce qui s'appelle prendre les choses en main.

« Il va marquer, faire tout ce dont on a besoin de lui. Il n'y a rien de nouveau pour moi, c'est ce que je vois depuis six ans d'affilée, donc c’est juste un jour de plus », minimise presque Jaden McDaniels après la sortie à 41 points (14/28 aux tirs dont 5/10 de loin) et 7 rebonds de son coéquipier et leader.

Une performance d'ailleurs inédite à l'échelle de la franchise : il s'agissait du plus gros total de points pour une soirée d'ouverture dans l'histoire des Wolves. Le précédent record avait été établi en 2019 par son ancien partenaire de jeu Karl-Anthony Towns (36 points).

Un gros travail estival

Après le match, les journalistes l'interrogent sur sa capacité à sanctionner dans le final, malgré l'usure liée à ses 39 minutes disputées en cette reprise.

Anthony Edwards met alors en avant le travail effectué avec l'assistant Chris Hines, à « être crevé comme un chien à la salle » à l'issue d'un « troisième, quatrième entraînement de la journée ».

Une fatigue à laquelle il s'est donc habitué dans l'idée d'être prêt dès le démarrage de cette saison régulière. « Mes cinq dernières années, j'essayais de prendre les dix premiers matchs pour me mettre en forme. Cette année, je me suis dit que j'allais utiliser l'été pour le faire », rapporte le joueur de 24 ans, qui entame sa 6e saison en NBA et se félicite de voir que ce travail effectué durant l'intersaison paye.

Une résistance physique qui lui permet aussi d'être plus à l'aise face à la pression défensive d'en face. « C'est comme si je cherchais à provoquer le contact, parce que je sais que je ne vais pas simplement prendre le ballon et chercher une passe vers l’extérieur. Je vais garder mon dribble et essayer de trouver un autre mouvement. J'étais prêt à ça franchement », lâche un Anthony Edwards bien parti pour faire encore trembler les défenses de la ligue cette année.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 ☆ MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 ☆ MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 ☆ MIN 79 36 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6 2025-26 MIN 1 39 50.0 50.0 100.0 1.0 6.0 7.0 1.0 4.0 0.0 4.0 1.0 41.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.