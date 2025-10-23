Pariez en ligne avec Unibet
Stats & Highlights | Anthony Edwards sauve les Wolves, les Clippers surpris d’entrée

Les Blazers ont failli s'offrir le scalp des Wolves, mais Anthony Edwards a renversé la situation. Les Clippers, de leur côté, ont eux manqué leurs débuts face au Jazz…

Anthony Edwards avec les WolvesDerrière 25 points de Brandon Miller, les Hornets maîtrisent facilement les Nets, alors que Moussa Diabaté (13 points, 9 rebonds en 21 minutes) affiche son activité habituelle en sortie de banc et que Tidjane Salaün (10 points, 4 rebonds) a été adroit. En face, Nolan Traoré est clairement l'un des perdants de la présaison de Brooklyn alors qu'il doit se contenter de 9 minutes, pour 3 points, 1 passe et 2 interception.

Noa Essengue n'a lui pas foulé le terrain lors de la victoire des Bulls face aux Pistons, qui ont failli gâcher leur avance. Detroit était tout proche de réussir le hold-up mais Cade Cunningham (23 points, 10 passes, 7 rebonds) va devoir recevoir plus de soutien de la part de ses shooteurs : 7/24 de loin dont 0/5 pour Duncan Robinson…

Avec 37 points et 14 rebonds, Giannis Antetokounmpo n'a pas fait de cadeau aux Wizards de son ancien compère, Khris Middleton, qui n'a pourtant pas manqué son retour (23 points, 6 rebonds, 3 passes). Mais les shooteurs de Milwaukee étaient en place, à l'image de Gary Trent Jr. (17 points à 5/11 de loin) et c'était trop pour la troupe d'Alex Sarr, même si le Français finit la rencontre en double-double : 11 points et 10 rebonds.

Débuts extrêmement décevants des Clippers, largement dominés par le Jazz. Derrière un Walker Kessler parfait (22 points à 7/7 au tir, 9 rebonds, 4 passes décisives et 4 contres), Utah a assommé Los Angeles d'entrée en rencontrant trop peu de résistance défensive, notamment dans la peinture.

Première victoire pour l'entraîneur Jordan Ott à la tête de Phoenix. Ses Suns ont pourtant été menés de vingt points dans le deuxième quart-temps mais Devin Booker (31 points) et ses coéquipiers ont renversé les Kings dans le troisième quart-temps, avant de résister aux assauts de Zach LaVine et compagnie jusqu'au bout.

Menés quasiment tout le match, les Wolves ont tout de même réussi à renverser la vapeur pour venir à bout des Blazers. C'est Anthony Edwards (41 points) qui a forcé la décision pour Minnesota.

New York – Cleveland
Orlando – Miami
Boston – Philadelphie
Atlanta – Toronto
Memphis – New Orleans
Dallas – San Antonio

Charlotte – Brooklyn : 136-117

Chicago – Detroit : 115-111

Milwaukee – Washington : 133-120

Utah – LA Clippers : 129-108

Phoenix – Sacramento : 120-116

Portland – Minnesota : 114-118

