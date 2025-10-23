Ja Morant assure le show dans son duel face à Zion Williamson

Dans le duel de ceux qui ont beaucoup à prouver cette saison, Ja Morant sort vainqueur. Avec ses 35 points (13/20 aux tirs), le meneur de jeu a porté les Grizzlies vers une première victoire de l'année aux dépens des Pelicans d'un Zion Williamson pas moins inspiré (27 points à 10/21 aux tirs).

Les deux hommes, parmi les plus aériens de la ligue, ont passé leur soirée à attaquer le panier avec leur style respectif : en finesse pour le premier cité, en puissance pour le second. Ce dernier a pu rentrer au vestiaire à la pause avec une pointe d'optimisme, car son équipe a viré en tête avec une avance confortable (56-67).

L'intérieur a trouvé le soutien de trois joueurs à 17 points, parmi lesquels la nouvelle recrue Jordan Poole, en plus de Herb Jones et Jeremiah Fears. Mais leur dynamique collective s'est enrayée au cœur du troisième quart-temps.

En tête de 10 points cinq minutes après la reprise (68-78), les visiteurs ont subi un déluge d'adresse de la part de Ja Morant, Kentavious Caldwell-Pope – adroit principalement sur cette séquence – et des intérieurs de Memphis. Une séquence de quatre minutes qui a permis à Memphis de reprendre la tête avec 9 points d'avance (87-78), soit un… 19-0.

Les locaux ont pu consolider cette avance pendant un temps, avant d'être rejoints au score. À deux minutes de la fin, tout était à refaire (115-115).

Ja Morant terminait alors en contre-attaque, quand Zion Williamson lui répondait au poste. Un « floater » avec la planche plus tard de Ja Morant, Memphis semblait en bonne position. Mais Zion a continué d'attaquer le cercle et de suivre ses ratés pour maintenir de l'espoir, jusqu'à cette remise en jeu en tribune qui a scellé le sort de la rencontre.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Le chambrage de Ja Morant. Après que Zion Williamson a perdu un ballon capital sur une remise en jeu à 6 secondes de la fin, Ja Morant a été servi sur la possession suivante et a réussi à feinter Jeremiah Fears, avant de le pointer du doigt. Un geste diversement apprécié par la star d'en face, alors que Ja Morant a gardé un sourire chambreur tout au long de la séquence.

– Le troisième quart-temps renversant des Grizzlies. Bien en place à la pause, les Pelicans ont pris un sérieux coup de massue dans le troisième quart-temps. La révolte a été sonnée par l'inévitable Ja Morant, bien aidé par son nouveau compère de « backcourt », Kentavious Caldwell-Pope. Si bien qu'après avoir été menés de 14 points dans la période, les Grizzlies ont viré avec une avance de 9 points à l'entame du dernier quart-temps. Le score du troisième quart-temps en faveur des locaux a été sans appel : 41-22.

– La muraille de Memphis. Si la défense locale a tout de même encaissé 122 points, elle n’en a pas moins assuré de la protection dans la raquette. Jordan Poole, Herb Jones ou même Zion Williamson ont tous croisé la route d'un intérieur de Memphis au moins une fois en voulant attaquer le cercle. Les Grizzlies ont fini la rencontre avec 12 contres, dont la moitié venant du distributeur de claques en chef, Jaren Jackson Jr.