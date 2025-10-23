Le Magic souffre mais arrache le derby contre le Heat

En Floride, la saison s'ouvre souvent par un derby entre Orlando et Miami. Favori contre une équipe du Heat privée de victoire en présaison, le Magic a arraché un joli succès en ouverture (125-121). S'appuyant sur son nouveau « Big Three », composé de Paolo Banchero (24 points, 11 rebonds), Franz Wagner (24 points, 6 passes) et Desmond Bane (23 points), tandis que Norman Powell (28 points, 9 rebonds) a été le plus en vue dans le camp adverse.

La première mi-temps est une ode au basket offensif, puisque les deux équipes accumulent les paniers avec une belle réussite et se tiennent dans un mouchoir de poche. Si le Heat est le premier à se détacher (+12), bénéficiant des tirs primés de Norman Powell, le Magic ne se laisse pas abattre pour autant, s'en remettant à Franz Wagner et au petit nouveau Desmond Bane pour recoller.

Au fil des minutes, et grâce à ses rotations efficaces (Goga Bitadze, Anthony Black, Tristan Da Silva), on sent qu'Orlando monte en régime et prend le contrôle de la partie. Même si Bam Adebayo et Davion Mitchell font de leur mieux, afin de garder l'écart à deux possessions (69-65).

La pause a le don de refroidir les attaques, les ballons perdus se multipliant, sauf que personne n'en profite, d'un côté comme de l'autre, avec toujours cet écart qui s'élève à maximum deux possessions et des changements de leader intempestifs (91-90). Il faut alors attendre le début du quatrième quart-temps pour voir un nouveau détaché du Heat.

Entouré de remplaçants à l'impact certain (Kel'el Ware, Jaime Jaquez, Simone Fontecchio), Norman Powell redonne une dizaine de points d'avance aux siens. Jusqu'à ce que la doublette Paolo Banchero – Wendell Carter Jr. ne fasse parler sa puissance dans la peinture pour renverser la vapeur.

Le tournant, car le momentum change de camp et, tout en énergie à l'image de Jalen Suggs, les joueurs de Jamahl Mosley ne craquent pas sur la ligne. Première victoire à la maison et il a fallu se faire violence !

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Desmond Bane déjà adopté. Devant son nouveau public, l'ancien des Grizzlies a démontré pourquoi le Magic était allé le chercher durant l'été. Difficile de rêver mieux pour épauler Paolo Banchero et Franz Wagner, notamment avec sa qualité de shoot, alors que son duo avec Jalen Suggs va en frustrer beaucoup, vu comment ils adorent se jeter sur tous les ballons et provoquer. C'est en tout cas Desmond Bane qui a mis Orlando sur de bons rails, en compagnie de Wagner, avant qu'il ne se distingue dans les dernières minutes, avec une bonne lecture pour Banchero, un ballon gratté au sol et de précieux lancers-francs pour virer à +4.

– Le retour de Jalen Suggs. Absent depuis le 25 janvier, le meneur est enfin revenu aux affaires et il a même retrouvé sa place dans le cinq. Limité en temps de jeu (17 minutes), avec de courts passages mais une présence dans le « money time », il a rappelé qu'il était un féroce défenseur sur l'homme, pas du genre à se ménager dans les efforts, et un joueur surtout capable de changer la donne avec son shoot extérieur. Un match plein, qui rassure forcément. Mention pour son tir à mi-distance à 119 partout, qui a mis Orlando devant pour de bon.

– Miami encore dans le dur en fin de match. Malgré le changement de saison, le Heat s'est encore effondré en fin de match. En tête (109-101) à six minutes de la fin, il a donc encaissé un 24-12 pour conclure. Dans ces situations dites « clutch », la bande d'Erik Spoelstra affichait déjà un triste bilan de 14 victoires et 26 défaites la saison dernière. Cela semble repartir sur les mêmes bases, alors que sans Tyler Herro, cela a parfois manqué de variété et d'audace dans le jeu, en dehors de Norman Powell. D'autant que, physiquement, les visiteurs ont aussi souffert face à Wendell Carter Jr, plus grand, qui a fait sa loi dans la peinture.