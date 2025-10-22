Jalen Suggs, l’invité surprise de la soirée d’ouverture

On savait qu'il était tout proche d'un retour, mais Jalen Suggs a carrément obtenu le feu vert pour rejouer dès ce soir, pour le premier match de la saison du Magic face au Heat. L'arrière a enfin pu participer à des entraînements cinq-contre-cinq avec contact, et il sera en tenue ce soir.

Touché au genou gauche la saison dernière, l'ancien joueur de Gonzaga aura un nouveau coéquipier à l'arrière avec Desmond Bane et leur tandem pourrait être l'un des coriaces de la ligue. « C’est génial de le voir de retour sur le terrain avec ses coéquipiers, ou plutôt comme il aime les appeler ‘ses frères' », s’est réjoui Jamahl Mosley. « Il apporte tant par son énergie, sa dureté, son impact défensif comme premier rideau, mais aussi son calme et son contrôle du jeu en attaque. »

La saison passée, Jalen Suggs affichait ses meilleures moyennes en carrière (16.2 points, 4.0 rebonds, 3.7 passes et 1.5 interception) avant d'être stoppé par cette blessure, synonyme d'opération et de fin de saison. Comme Jamahl Mosley, ses coéquipiers mesurent combien il est précieux dans le jeu.

« D’abord, je suis super heureux que sa rééducation se passe bien », a confié Franz Wagner. « On a besoin de Jalen, clairement. Son énergie, sa défense, sa capacité à faire les actions décisives… C'est l’un de nos joueurs les plus importants. J’ai vraiment hâte de le revoir sur le terrain. »

De son côté, Jalen Suggs sait qu’il devra reprendre progressivement, sans chercher à jouer 30 minutes dès le départ. Une approche en phase avec le discours prudent de son coach.

« Chaque joueur réagit différemment à un traitement ou à une reprise, mais il faut être intelligent et penser sur le long terme », conclut son coach. « C’est notre priorité : qu’il revienne fort et sur la durée. »

Jalen Suggs Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 48 27 36.1 21.4 77.3 0.5 3.0 3.6 4.4 3.0 1.2 3.0 0.4 11.8 2022-23 ORL 53 24 41.9 32.7 72.3 1.0 2.0 3.0 2.9 2.3 1.3 1.8 0.5 9.9 2023-24 ORL 75 27 47.1 39.7 75.6 0.6 2.4 3.1 2.7 2.7 1.4 1.8 0.6 12.6 2024-25 ORL 35 29 41.0 31.4 88.2 0.7 3.4 4.0 3.7 2.8 1.5 2.9 0.9 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.