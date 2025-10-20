Jalen Suggs retrouve le maillot du Magic, et le moral va avec

Sans surprise, Jalen Suggs n’a pas participé au dernier match de présaison du Magic, et ne sera pas non plus en tenue pour la reprise de la saison régulière. Mais une étape importante a été franchie vendredi soir : face aux Pelicans, à domicile, le joueur a participé à l’échauffement d’avant-match, en tenue.

Un geste fort pour le meneur/arrière, qui n’avait plus porté le maillot du Magic depuis 267 jours. À l’approche de son retour, retrouver cette routine d’avant-match lui a apporté le regain de confiance qu’il attendait.

« e veux être prêt mentalement pour le jour où je rejouerai, afin de ne pas être submergé par l’émotion quand je remettrai officiellement le maillot », a-t-il déclaré jeudi dernier. « C’est une très bonne journée pour reprendre mes repères dans cette nouvelle salle et m’immerger dans ce nouvel environnement. »

Opéré du genou gauche pour retirer des fragments de cartilage, Jalen Suggs a vécu une période de rééducation longue et délicate. Lors du ‘media day', le président Jeff Weltman avait même évoqué un possible retour pour l'ouverture de la saison face au Heat. Un objectif désormais hors de portée, même si les progrès sont nets.

La semaine dernière, le joueur a enfin pu participer à des entraînements avec contact, à trois-contre-trois, après des mois limités aux seuls exercices individuels.

La dernière ligne droite

« C'est très agréable ces derniers temps de pouvoir m'impliquer pleinement et de faire partie de l'équipe », a-t-il ajouté. « J'essaie de garder l'esprit ouvert, d'apprendre au fur et à mesure, de continuer à trouver mes marques avec Desmond Bane et le reste du cinq, simplement parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu toute cette mise en place, mais c'est génial. Le fait qu'on puisse jouer à domicile pour cette dernière partie de la présaison et pour les deux premiers matchs de la saison régulière est aussi vraiment agréable, car ça me permet d'accumuler quelques bonnes semaines avant de nous lancer. Je me sens très bien mentalement et physiquement ».

Reste un dernier obstacle à franchir : retrouver une pleine confiance dans ses appuis, notamment lors des phases de décélération brutale ou de changements de direction.

Comme pour une entorse à la cheville, Jalen Suggs veut pouvoir « appuyer » à fond sans appréhension. Et lorsque ce jour viendra, il sera définitivement prêt. « C'est vraiment juste ça, pouvoir avoir de l'explosivité et s'arrêter net ensuite, car ce sont des choses dont tu as besoin pour te rassurer sur le terrain » détaille-t-il.

Le moral reste au beau fixe. Jalen Suggs sait ce que cela implique de revenir d’une longue blessure, lui qui avait déjà été freiné par sa cheville droite lors de ses deux premières saisons NBA.

« Le fait que j'aie pu commencer ce processus est super », a-t-il rappelé. « J'ai encore besoin de quelques occasions, et alors je serai prêt à m'y mettre. »

Jalen Suggs Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 48 27 36.1 21.4 77.3 0.5 3.0 3.6 4.4 3.0 1.2 3.0 0.4 11.8 2022-23 ORL 53 24 41.9 32.7 72.3 1.0 2.0 3.0 2.9 2.3 1.3 1.8 0.5 9.9 2023-24 ORL 75 27 47.1 39.7 75.6 0.6 2.4 3.1 2.7 2.7 1.4 1.8 0.6 12.6 2024-25 ORL 35 29 41.0 31.4 88.2 0.7 3.4 4.0 3.7 2.8 1.5 2.9 0.9 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.