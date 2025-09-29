Paolo Banchero vise « au moins la finale de conférence Est »

Avec son recrutement, notamment celui de Desmond Bane, et vu la cartographie de la conférence Est, avec les blessures de Jayson Tatum et Tyrese Haliburton, le Magic a vraiment un coup à jouer dans cette saison 2025/26.

Orlando est une équipe solide depuis deux ans, qui ne demande qu'à exploser. Et si ça n'arrive pas, alors la déception sera grande en Floride. Le temps des espérances est terminé, maintenant, il faut franchir un cap. C'est l'avis de Paolo Banchero.

« Je suis soulagé d'avoir de réelles attentes pour notre équipe et pour moi-même », assure l'intérieur du Magic à The Athletic. « Quand on est un compétiteur, un gagnant, un joueur, on veut être excellent. »

« Si je parle franchement, et même si c'est tôt, je trouve qu'on a l'équipe pour aller jusqu'en Finals »

Quel objectif faut-il mettre derrière ce mot d'attente ? « On n'a pas de limites », répond Paolo Banchero. « On a notre expérience des playoffs, avec deux sorties dès le premier tour depuis deux ans. On a fait venir des joueurs qui ont été loin en playoffs, ont évolué dans de bonnes équipes. On peut aller très loin. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est se tirer des balles dans le pied. Une jeune équipe doit pouvoir corriger ses erreurs immédiatement. »

« Pas de limites », « aller très loin »… Le All-Star a-t-il un cap bien précis en tête ? Passer le premier tour des playoffs évidemment, mais ensuite ?

« On doit être une équipe qui va loin en playoffs. En Finals, j'espère, ou au moins en finale de conférence Est. Je veux jouer des séries de playoffs », annonce l'intérieur. « C'est facile de le dire ici et maintenant, car il va falloir aller jouer et gagner ces matches cette saison. Voilà pourquoi je suis impatient. Si je parle franchement, et même si c'est tôt, je trouve qu'on a l'équipe pour aller jusqu'en Finals. »

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ☆ ORL 80 35 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 2024-25 ORL 46 34 45.2 32.0 72.7 1.1 6.4 7.5 4.8 2.1 0.8 3.0 0.6 25.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.