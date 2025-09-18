Le Magic n’a « aucune limite » pour Desmond Bane

Le Magic fait partie des rares équipes de la Conférence Est à sortir visiblement renforcée par cette intersaison. C'est encore plus vrai parmi les écuries de pointe de l'Est. Alors, du côté d'Orlando, on se frotte les mains depuis l'arrivée de Desmond Bane, récupéré dans un des principaux trades depuis la fin de la saison dernière. L'ancien arrière de Memphis croit en tout cas fermement dans les chances de sa nouvelle formation.

Alors que plusieurs joueurs de l'effectif se mettaient en avant lors de l'EuroBasket (Franz Wagner avec l'Allemagne, Goga Bitadze avec la Géorgie), le reste de l'effectif était convié à de premiers entraînements en commun du côté de Las Vegas. L'occasion de travailler de premiers automatismes sur le parquet et de souder le groupe en dehors, comme Desmond Bane en avait émis le souhait dès son arrivée en Floride.

Un groupe renforcé durant l'été

« Tout démarre par notre travail » a-t-il évoqué à The Athletic. « Nous devons comprendre ce que nous souhaitons accomplir, et travailler dans ce but. Il n'y a pas de raccourci pour y parvenir. Vous devez être extrêmement soudés, et vous devez travailler extrêmement dur. Même si vous devez avoir un peu de chance de votre côté avec les blessures et d'autres éléments. Mais pour notre équipe, c'est notre détermination qui sera la clé. »

Avec les Grizzlies, Desmond Bane a évolué dans des équipes pleines de talent, capables de terminer deuxième de l'Ouest en 2022. La saison dernière encore, la franchise du Tennessee était partie sur de très bonnes bases, avant que tout ne s'effondre après le All-Star Weekend, jusqu'à l'éviction de Taylor Jenkins et une élimination sans gloire au premier tour contre le futur champion, Oklahoma City. Mais entre les divers problèmes de Ja Morant et l'infirmerie souvent pleine, Memphis n'a jamais semblé donner la pleine mesure de ses capacités. Et Desmond Bane voit un potentiel au moins aussi grand à Orlando.

« Je ne crois pas qu'il y ait la moindre limite à mettre sur ce que cette équipe peut faire » clame-t-il. « Nous sommes une équipe nouvelle, qui a ajouté de nouveaux joueurs. Mais nous avons un très bon effectif en place, beaucoup de joueurs sont capables de faire de nombreuses choses différentes. C'est vraiment enthousiasmant. »

Desmond Bane, nouveau « glue guy » du Magic ?

Avec Paolo Banchero et Franz Wagner, le Magic comptait déjà un duo de jeunes leaders offensifs, mais manquait d'un troisième larron capable de prendre le relais ou de soulager le tandem.

Entre en scène Desmond Bane, entre 18.2 et 23.7 points de moyenne ce quatre dernières saisons et en progression constante à la création. « Je veux simplement arriver et être le ciment, le gars qui permet à tout l'édifice complet de tenir. Je veux en quelque sorte combler les quelques failles qu'ils pouvaient avoir dans l'équipe. »

L'arrière de 27 ans a des raisons d'être ambitieux, avec une équipe à la base solide, auquel il ajoute sa force de frappe à 3-points, alors que de nombreux concurrents vont débuter la saison sans trop de certitudes. Les Celtics et les Pacers vont devoir se passer de Jayson Tatum et Tyrese Haliburton, sans parler du dégraissage opéré à Boston.

Les Bucks ont, eux, perdu Damian Lillard, blessé puis coupé. Et le Magic pourra compter sur le soutien de ses fans, auquel Desmond Bane a déjà pu goûter après être tombé en panne avec son véhicule.

« Il y a un nombre conséquent de personnes qui criaient mon nom par la fenêtre » a-t-il raconté. « Donc je pense que l'on peut dire que les supporters d'Orlando ont hâte. »

Desmond Bane Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MEM 68 22 46.9 43.2 81.6 0.5 2.6 3.1 1.7 1.8 0.6 0.9 0.2 9.2 2021-22 MEM 76 30 46.1 43.6 90.3 0.6 3.8 4.4 2.7 2.6 1.2 1.5 0.4 18.2 2022-23 MEM 58 32 47.9 40.8 88.3 0.7 4.3 5.0 4.4 2.6 1.0 2.2 0.4 21.5 2023-24 MEM 42 34 46.4 38.1 87.0 0.9 3.5 4.4 5.5 2.9 1.0 2.7 0.5 23.7 2024-25 MEM 69 32 48.4 39.2 89.4 0.9 5.2 6.1 5.3 2.4 1.2 2.4 0.4 19.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.