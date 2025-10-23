Tyrese Maxey et V.J. Edgecombe refroidissent les Celtics

Le duel entre deux des principales incertitudes de la Conférence Est a tourné en faveur des Sixers. Sans Paul George et avec un Joel Embiid transparent pour son retour, Philadelphie a tenu bon pour dominer Boston (116-117). Tyrese Maxey et le rookie V.J. Edgecombe ont fait mieux que répondre présent, avec une prestation XXL.

XXL, comme le début de match du rookie. Le troisième choix de la dernière Draft n'a absolument pas froid aux yeux pour ses premières minutes officielles en carrière. L'arrière des Sixers alterne à merveille entre son adresse extérieure et ses qualités athlétiques pour attaquer le cercle.

Le Bahaméen est impressionnant et marque plus de la moitié des points des siens dans le premier quart (14 sur les 26 des Sixers). Il faut bien ça pour compenser un Joel Embiid rouillé et dominé par Xavier Tillman, qui contre une tentative à mi-distance du Camerounais avant de le prendre de vitesse pour marquer en contre-attaque.

Boston est dans son match en profitant des largesses adverses sur le repli défensif. Mais les Celtics ne trouvent pas la mire à longue distance. Après deux réussites de Sam Hauser et Jaylen Brown pour prendre cinq points d'avance, les hommes de Joe Mazzulla enchaînent un 0/9 à 3-points.

19 points de Tyrese Maxey dans le deuxième quart

Après Edgecombe dans le premier quart, Tyrese Maxey prend feu dans le deuxième et ramène Philadelphie presque à lui tout seul. Le meneur des Sixers est en totale confiance et signe 19 points sur la période ! Les hommes de Nick Nurse rentrent au vestiaire avec six points d'avance mérités.

Sans doute secoués par Joe Mazzulla au repos, Boston revient avec de meilleures intentions. Les Celtics haussent le rythme et trouvent de meilleures positions de loin face à une défense par moment apathique en transition. Derrick White guide les siens des deux côtés du parquet et les Sixers sont complètement pris à la gorge. Ils encaissent un 21-4, et sur un nouveau panier en contre-attaque signé Anfernee Simons, les locaux prennent onze points d'avance (72-61). Philadelphie est complètement dépassé et subit, avec un 15/17 aux lancers-francs pour Boston dans le seul troisième quart. Il n'y a guère que V.J. Edgecombe pour avoir du répondant en termes d'intensité.

Le rookie est fantastique, et Tyrese Maxey lui emboîte le pas. Les Sixers se passent de Joel Embiid dans la quasi-totalité du quatrième quart pour miser sur l'activité du duo improbable Dominick Barlow – Jabari Walker. Et cela fonctionne ! Philadelphie revient une première fois à deux points, avant d'être repoussé à neuf longueurs par un bon passage de Neemias Queta. Mais la dynamique reste côté Sixers, plus agressifs en fin de rencontre.

L'adresse aux lancers-francs et l'apport de Kelly Oubre sont cruciaux, alors que Jaylen Brown manque plusieurs tentatives. Boston y croit encore après deux lancers manqués par V.J. Edgecombe à 8.5 secondes de la fin, mais Payton Pritchard manque à deux reprises le tir de la gagne.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Tyrese Maxey – V.J. Edgecombe, c'est de la dynamite ! Sans vrai point de fixation intérieur, les Sixers se sont appuyés sur leur traction arrière pour porter l'attaque. Tyrese Maxey était dans un grand soir au shoot (40 points à 13/24 dont 7/9 de loin) et n'a cessé de mettre la pression sur les Celtics par ses tirs en première intention. Quant à VJ Edgecombe, ses 34 points ont dépoussiéré une marque vieille de 64 ans : depuis Wilt Chamberlain, aucun rookie n'avait été aussi prolifique au scoring pour son premier match NBA !

– Joel Embiid a encore du boulot. Voir Joel Embiid en tenue pour la reprise est déjà une petite victoire. Mais le pivot des Sixers est encore à des années-lumière de son niveau physique pour pouvoir peser. Lent, souvent à contre-temps, il termine à 2 points à 1/9, du jamais-vu pour lui depuis 2020.

– Boston dévisse. Les Celtics n'ont pas démérité pour leur premier match de la saison sans Jayson Tatum. Mais à 11/43 à 3-points, difficile d'espérer grand-chose malgré les 25 points de Jaylen Brown et Derrick White. Derrick White et Payton Pritchard ont notamment cumulé un 5/20 à 3-points qui fait tache par rapport au 12/22 du tandem Tyrese Maxey – VJ Edgecombe dans l'exercice.