Les Raptors viennent imposer leur loi à Atlanta

Les Hawks entament leur saison par des ballons perdus et (heureusement) des lancers-francs. Trae Young et sa bande ont du mal à se lancer et il faut toute l’activité de Jalen Johnson pour apporter un peu de tranchant. En face, les Raptors d'un Scottie Barnes leader profitent des espaces laissés par la défense d'Atlanta (34-36). La première partie du deuxième quart-temps va dans le même sens, avec des Hawks maladroits, et un Brandon Ingram qui s'amuse et enfile les paniers. Il y a du mieux avant la pause, notamment parce que Zaccharie Risacher apporte des points, mais ce sont toujours les Canadiens qui dominent (59-65).

Rien ne change après le retour des vestiaires. Heureusement que Jalen Johnson et Zaccharie Risacher sont là pour Atlanta, mais le second se fait mal à la cheville et son impact diminue.

L'intensité des Raptors augmente et les Hawks ne peuvent pas suivre. Ils perdent encore des ballons, qui conduisent à des paniers faciles et l'écart se creuse (87-110). Les Canadiens finissent ainsi le troisième quart-temps sur un 20-4 ! Et comme ils entament le dernier sur un 8-2, ils filent logiquement vers la victoire, qui sera large (118-138). De bon augure après une saison 2024/25 à oublier.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Les Raptors ont profité de l'irrégularité de leur adversaire. Plombés par des ballons perdus et une attaque compliquée à se mettre en place, les Hawks ont survécu en première période grâce à quelques séquences réussies et des individualités, mais sans offrir davantage. Les Raptors, eux, ont été plus réguliers et ont su monter d'un cran après la pause pour bousculer une équipe d'Atlanta très fragile, qui a explosé en troisième quart-temps.

– Le match frustrant de Zaccharie Risacher. Le Français a parfaitement commencé sa saison, en étant discret mais efficace. Puis, en troisième quart-temps, sur une contre-attaque, il se tord la cheville droite. Quand il revient, il n'est plus le même et manque toutes ses tentatives au tir. Le Français termine avec 16 points à 7/13 au shoot, mais il faut clairement distinguer les deux parties de sa rencontre : avant et après sa blessure.

– Les cadres des Raptors présents. Le meilleur joueur des Hawks est clairement Jalen Johnson alors que Trae Young et Kristaps Porzingis n'ont pas dominé comme attendu. Brandon Ingram (16 points, 9 rebonds), RJ Barrett (25 points, 8 rebonds) et Scottie Barnes (22 points, 9 passes) n'ont, eux, pas manqué ce premier rendez-vous pour offrir une première victoire à Toronto.