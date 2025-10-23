Déjà sur une autre planète, Victor Wembanyama écrabouille Dallas !

Pour son grand retour en NBA, Victor Wembanyama était l'arbitre du duel entre Cooper Flagg et Dylan Harper, les rookies vedettes de cette cuvée 2025. Et on n'a vu que « Wemby » alors que le numéro 1 de la dernière Draft débutait comme titulaire sur le poste 1 aux côtés de Klay Thompson, PJ Washington, Anthony Davis et Dereck Lively. Pour sa première possession en carrière, l'ancien de Duke est envoyé au « alley-oop » par Anthony Davis, mais il n'arrive pas à réussir le dunk. Toutefois, l'ancien des Lakers prend le rebond offensif et se charge de remettre la balle dans le cercle pour ouvrir le score.

Du côté des Spurs, Victor Wembanyama (40 points, 15 rebonds, 3 contres) ne tarde pas à se montrer puisqu'il inscrit ses premiers points sur un tir à mi-distance face à Dereck Lively, ce qui lance un 10-0 en faveur de San Antonio (14-8). À la fin du premier acte, le Français prend le meilleur sur Naji Marshall, encore une fois à mi-distance, mais ce sont les Spurs qui sont menés après dix minutes de jeu (29-28).

Victor Wembanyama dans ses œuvres

Pendant une grande partie du deuxième acte, les deux équipes s'échangent les coups jusqu'au moment où Victor Wembanyama se décide à prendre les choses en mains.

Pour commencer, le natif du Chesnay feinte P.J. Washington et attaque le cercle pour inscrire son deuxième “reverse dunk” de la partie, mais il est également victime d'une faute d'Anthony Davis.

Juste après, « Wemby » joue l'intérieur de Dallas en isolation. Ce dernier mord dans une feinte du Français qui s'élève à mi-distance pour inscrire un nouveau 2+1. San Antonio enchaîne puisque Stephon Castle (22 points, 7 rebonds, 6 passes) se montre tandis que Dylan Harper (15 points, 4 rebonds) inscrit son premier panier en NBA pour boucler un 12-0 en faveur des hommes de Mitch Johnson (57-48).

WEMBY.

IS.

UNBELIEVABLE. “A figment of our basketball imaginations!” pic.twitter.com/78KZQ5XpUm — NBA (@NBA) October 23, 2025

Après la pause, Cooper Flagg inscrit le premier panier de sa jeune carrière, mais voit son tir suivant être contré par Victor Wembanyama et, sur la contre-attaque, Stephon Castle envoie Devin Vassell au “alley-oop”. Quelques minutes, la superstar des Spurs brille encore avec une isolation sur Dereck Lively. Le Français arrive à se trouver un espace à 3-points et il ne manque pas sa cible. Le tout avec la faute, ce qui lui permet de passer la barre des 30 points.

LES MOTS NOUS MANQUENT, LE PUBLIC ADVERSE EST SOUS LE CHOC. VICTOR WEMBANYAMA EST LÉGENDAIRE.pic.twitter.com/HQ2teseIcC — Basket USA (@basketusa) October 23, 2025

En parlant de fautes, Victor Wembanyama commet sa quatrième lors de ce troisième acte et rejoint le banc. En son absence, Stephon Castle (22 points) prend le relais et intercepte une passe de D'Angelo Russell pour aller conclure un 2+1 en contre-attaque qui offre vingt points d'avance aux Spurs (82-60).

Un écart que Dallas n'arrivera pas à combler et les coéquipiers de Jason Kidd s'inclinent lourdement 125-92, tandis que Wemby signe carrément le match parfait avec donc 40 points à 15 sur 21 aux tirs, 15 rebonds, 3 contres et… aucune balle perdue !

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Victor Wembanyama n'a pas perdu la main. Après huit mois de pause forcée à cause de sa thrombose veineuse à l'épaule, le Français a été éblouissant pour son retour, développant toute l'étendue de sa palette offensive. De son “alley-oop” conclu avec un “reverse” à ce 3+1 sur Dereck Lively en passant par du jeu en isolation sur Anthony Davis, “Wemby” a été un cauchemar pour la défense de Dallas.

– Des débuts difficiles pour Cooper Flagg. Cooper Flagg a connu une première soirée en NBA compliquée. S'il a su se montrer aux rebonds avec dix prises, le numéro 1 de la Draft 2025 a pêché au niveau de l'adresse avec 10 points, 10 rebonds à 4 sur 13 aux tirs.

– La maladresse de Dallas. Cooper Flagg n'est pas le seul à louper la cible puisque Anthony Davis finit la partie à 7/22 au tir et Klay Thompson affiche 4/13. Parmi les titulaires, seul PJ Washington a été adroit avec ses 17 points à 6/11 au tir.