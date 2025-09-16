Pas de réseaux sociaux, plus d’entraînement : l’été studieux d’Anthony Edwards

Anthony Edwards tient parole. L'arrière avait assuré en fin de saison dernière que son été serait studieux. « Je vais bosser dur cet été » avait-il clamé. « Personne ne travaillera plus que moi cet été, ça je vous le garantis. Mais je ne vais rien révéler, et cette fois, je vais garder ça en interne ». Anthony Edwards s'en tient à son plan si l'on en croit « l'insider » spécialisé des Wolves pour The Athletic, Jon Krawczynski.

Invité de la radio spécialisée SiriusXM NBA, il est revenu sur les derniers mois bien discrets d'Anthony Edwards depuis son élimination en playoffs.

« Il s'est coupé des réseaux sociaux et a travaillé sur son jeu » a-t-il assuré. « Il n'a pas participé à une compétition internationale avec Team USA pour la première fois depuis quelques étés (Coupe du monde 2023, JO 2024), ce qui lui a permis de se mettre au boulot, de voir ce qu'il fait de bien et ce qu'il lui reste à travailler. »

Pas encore au « niveau d'un Shai Gilgeous-Alexander ou d'un Luka Doncic »

Fort joueur offensif aux qualités athlétiques très au-dessus de la moyenne, Anthony Edwards a petit à petit affiné son jeu, comptant davantage sur son tir extérieur, et affichant des progrès à la création par séquences en 2025. Mais sa série pénible contre la défense harassante du Thunder a affiché les limites restantes du joueur de 24 ans.

« Anthony Edwards a été plutôt direct après la défaite contre le Thunder en finale de la conférence Ouest sur le fait qu'il a encore un pas important à faire pour atteindre le niveau d'un Shai Gilgeous-Alexander ou d'un Luka Doncic » rappelle Jon Krawczynski. « Je pense qu'il est arrivé cet été en étant convaincu que c'était un peu trop facile de le faire sortir de son jeu et de lui rendre la vie dure. »

« C’était dur d’aller dans la peinture, ils fermaient tout » avait réagi Anthony Edwards après le Game 1 face au Thunder, bouclé à 18 points à 5/13 au tir. « C’est mon jeu, mais ils ont réussi à me l’enlever ce soir. Bravo à eux ! »

Etre un leader par l'exemple et par les mots

« Quand vous parlez à des personnes proches d'Edwards, il a passé beaucoup de temps cet été à développer des parades aux défenses qu'il a pu affronter » insiste le journaliste de The Athletic.

Oklahoma City avait notamment réussi à bien verrouiller l'accès à son cercle, tout en forçant le All-Star à lâcher le ballon loin du panier par des prises à deux, voire trois joueurs. Le résultat avait été sans appel, avec une sortie 4-1 et un écart moyen de plus de 18 points lors des défaites de Minnesota…

Les Wolves ont tenté de limiter la casse lors de la « free agency », mais leurs finances tendant vers le rouge ont contraint les dirigeants à faire des choix. Naz Reid et Julius Randle ont été prolongés, mais Nickeil Alexander-Walker est parti vers les Hawks. Minnesota va donc devoir compter en bonne partie sur le développement de ses hommes en place pour franchir un palier, Anthony Edwards en tête. « Selon plusieurs articles, il est devenu un leader assez vocal, et il a poussé ses coéquipiers à faire le pas décisif après avoir été éliminé, et de manière assez embarrassante, en finale de conférence ces deux dernières saisons » a conclu Jon Krawczynski.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 ☆ MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 ☆ MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 ☆ MIN 79 36 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.