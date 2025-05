Anthony Edwards : « Ils m’ont enlevé mon jeu, bravo à eux ! »

« Non ! » La réponse est claire et sans équivoque. Si Anthony Edwards n’a pris que 13 tirs cette nuit dans le Game 1 à OKC, ce n’est pas à cause de cette entorse à la cheville contractée en première mi-temps.

« Je dois juste prendre plus de tirs. Je n’en ai pris que 13 » confirme-t-il. « Peut-être que je dois jouer plus sans ballon. Parce qu’avec le ballon, ils font des prises à deux et restent dans les intervalles. Je vais revoir le match et analyser tout ça. C’était dur d’aller dans la peinture. Ils fermaient tout. C’est mon jeu, mais ils ont réussi à me l’enlever ce soir. Bravo à eux ! »

Une raquette verrouillée à double tour

Comme Julius Randle en deuxième période, Anthony Edwards s’est heurté à un mur ! « Ils bouchent la raquette, c’est leur spécialité. Ils n’ont pas tant de taille que ça, donc j’imagine qu’ils misent sur le fait qu’on ne mette pas nos tirs extérieurs » analyse-t-il. « À chaque fois que je vais au cercle, il y a quatre gars dans la peinture. Donc oui, ils blindent la raquette, ils mettent quatre ou cinq gars dedans et t’obligent à ressortir la balle. Il faut juste continuer à faire la bonne passe. »

Pour Donte DiVincenzo, c’est la variété des défenses proposées qui fait la différence, au point de changer de défense sur chaque possession ! « Ouais, c’était difficile à lire, parce que comme il l’a dit, c’était différent à chaque fois » confirme-t-il. « Parfois ils sont très présents dans les intervalles, parfois ils trappent sur les écrans, parfois non, parfois ils courent et sautent partout. Ça me rappelle les défenses en AAU : courir, sauter, voler partout. C’était bien d’expérimenter ça dès le Game 1, on sera prêts pour le deuxième. »

À l’arrivée, les Wolves n’inscrivent que 88 points, et Anthony Edwards est limité à 18 points à 5 sur 13 aux tirs, avec quatre balles perdues. Mais aucune inquiétude après cette troisième défaite des playoffs.

« Je me sens super bien. Ils restent dans les intervalles, ils font des prises à deux tout le temps. Il faut jouer plus sans ballon, courir un peu plus. Ça ira » promet-il.