Anthony Edwards est tout sauf abattu

Après les Mavericks en 2024, c’est donc le Thunder qui a barré la route aux Wolves d’Anthony Edwards en finale de conférence. Le score est sans appel (4-1), mais l’arrière vedette de Minnesota assure qu’il n’est pas déçu.

« Je ne sais pas pourquoi les gens pensent que ça devrait faire mal. C’est excitant pour moi, j’ai 23 ans, et j’ai encore plein d’occasions. Je suis plus déçu pour Mike (Conley) que pour moi » assure-t-il. « On a essayé l’an dernier, on n’y est pas arrivés. On a essayé encore cette année, et on va réessayer l’année prochaine. Mais « avoir mal » n’est pas le bon mot. Je vais bien. »

Auteur de 19 points à 7 sur 18 aux tirs, Anthony Edwards a encore failli dans ses tirs lointains (1 sur 7 à 3-points), et comme les plus grands joueurs avant lui, il découvre ce que peuvent réserver les meilleurs défenseurs et les meilleures défenses du pays.

Impressionné par la défense du Thunder

« Ils jouent ‘small ball’, parfois avec Caruso en poste 5, et ils ont beaucoup de cinq différents, et ils font des choses qu’on ne voit pas souvent » poursuit-il. « C’est un peu comme les Warriors d’autrefois, qui jouaient ‘small ball’ avec Draymond en 5. Ils sont très agressifs, ils cherchent constamment à voler la balle, ils mettent la pression pour vous sortir de votre zone de confort, pour empêcher de dérouler les systèmes. Ils font vraiment du bon boulot. »

Et pour répondre au Thunder, et aux autres défenses de la NBA, Anthony Edwards aura tout un été pour comprendre ce qui n’a pas fonctionné et surtout progresser. « Je vais bosser dur cet été. Personne ne travaillera plus que moi cet été, ça je vous le garantis. Je vais essayer de réussir ça pour Mike » conclut-il. « Mais je ne vais rien révéler, et cette fois, je vais garder ça en interne ».

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 ☆ MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 ☆ MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 ☆ MIN 79 36 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.