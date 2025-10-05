Deandre Ayton n’est pas aux Lakers « pour les stats »

Luka Doncic et LeBron James absents, on pouvait s'attendre à ce que Deandre Ayton en profite pour se montrer en attaque face aux Suns pour sa première sous son nouveau maillot. A l'arrivée, un 0 sur 2 aux tirs en 18 minutes, et un maigre 1 sur 2 aux lancers-francs, mais l'essentiel se trouvait de l'autre côté du terrain pour la recrue des Lakers. Avec 8 rebonds, 2 contres et 1 interception, l'ancien pivot de Phoenix et Portland a pesé en défense, et c'est sa mission.

« Je voulais montrer à l’équipe que je suis plus engagé en défense qu'en attaque », s'est-il justifié. « Comme je l’ai dit depuis le début, je ne suis pas là pour les stats. Je suis ici pour faire ce que les Lakers veulent que je fasse. L’objectif principal, c’est protéger le cercle et finir nos possessions. Je me suis amusé, à contrer quelques tirs, à être ce point d'ancrage en défense, et à voir comment les gars réagissaient à ma communication, au langage défensif. C’était vraiment plaisant. »

Pour JJ Redick, qui n'a plus Anthony Davis pour jouer les sauveurs dans la peinture, Ayton pourra se lâcher en attaque lorsque tout le monde sera là, et en particulier, Luka Doncic. « Il s’agit juste de trouver du confort et du rythme pour lui. Une des raisons pour lesquelles nous le voulions dans ce groupe, c’est pour sa complémentarité avec Luka et ce que cela peut apporter. Il y aura aussi une connexion à développer avec AR (Reaves). Cela viendra. Quand il sera à l’aise dans le pick-and-roll avec ces deux gars-là, on verra son rendement offensif grimper.”

Persuadé d'avoir des tirs avec de tels créateurs

Même analyse chez Austin Reaves. « Il a encore beaucoup à apprendre dans notre système, et on ne peut pas le juger sur 16 ou 17 minutes de jeu », souligne l'arrière des Lakers. « Quand on l'a déjà vu jouer, on sait qu’il est très talentueux. Il peut avoir un impact des deux côtés du terrain. Il a réalisé quelques bons contres. Nous devons – moi y compris – apprendre à mieux le servir en attaque, à lui donner le ballon dans les positions qu’il apprécie. Mais ça viendra avec le temps. Nous n’avons eu que trois entraînements ensemble avant ce match. Tout ça va venir… »

Mais Ayton insiste, il n'est pas là pour être un point d'ancrage en attaque, et il s'adaptera aux besoins de ses coéquipiers. « Peu importe si tu tires, si tu marques, si tu ne tires pas… Tu as Luka Doncic, tu as LeBron James et Austin Reaves. Tu fais confiance à ces créateurs. Et si tu obtiens plus de deux tirs, c’est que le jeu s’est déroulé comme il fallait” conclut-il. “JJ fait confiance à ces gars-là pour être nos principaux joueurs avec le ballon. Et moi, en tant qu'intérieur dans la raquette, j’absorbe tout ça. Franchement, ce sera difficile de ne pas toucher le ballon avec de tels créateurs. »