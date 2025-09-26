Déjà prolongé, JJ Redick est “le patron basket” des Lakers

À quelques jours du début du « training camp », Rob Pelinka a profité d'une conférence de presse d'avant-saison pour annoncer que JJ Redick avait obtenu une prolongation de contrat lors de l'intersaison. Les contours de celle-ci n'ont, en revanche, pas été dévoilés, mais il avait initialement été recruté pour quatre ans.

« Il y a récemment eu la prolongation de JJ Redick, histoire de démontrer que c'était bien lui le patron basket de l'équipe, tant sur le plan du coaching que de nos prestations sur le terrain » a indiqué le président/GM de la franchise californienne, quant à lui re-signé et promu courant avril.

Pour sa première saison sur le banc de Los Angeles, JJ Redick a soufflé le chaud et le froid, conduisant l'équipe à la 3e place de la conférence Ouest (50-32), avant de s'incliner dès le premier tour contre les Timberwolves. Apprécié par LeBron James, le voilà désormais installé sur la durée chez les « Purple & Gold », histoire d'être aligné avec le nouveau leader du groupe, Luka Doncic.

« Rob et moi partageons beaucoup de similitudes en matière de philosophie de vie et, l'un des mots que nous utilisons toujours, c'est le mot ‘gratitude' » a réagi le technicien de 41 ans. « Donc je pense que mon niveau de gratitude envers les Lakers est très élevé, par rapport à toute la confiance qu'ils m'accordent. Je n'oublie pas que c'est rare pour un entraîneur novice de recevoir une prolongation et je mesure la chance que j'ai d'être dans une organisation qui me soutient de la sorte. »

Déjà l'homme de la situation ?

Comme Rob Pelinka a particulièrement « confiance » en JJ Redick, le prolonger aussi tôt sonnait comme une évidence pour lui.

« Nous pensons que c'est un coach unique, avec une voix unique, qui nous aide vraiment à continuer la culture d'excellence des Lakers » a-t-il ensuite détaillé. « Nous voulions juste envoyer un message clair : c'est en lui que nous croyons, voilà ce sur quoi nous allons nous appuyer et ce dans quoi s'imprégneront les joueurs, à mesure que nous développerons notre identité. Je pense qu'avoir une vision à long terme est utile pour bien construire cette équipe puis aller de l'avant. »

Maintenant, place au travail pour JJ Redick et ses assistants, qui devront faire des Lakers de LeBron James et de Luka Doncic un prétendant sérieux au titre…

« J'ai pensé à beaucoup de choses cet été : à la saison dernière forcément, et à ce qui a fonctionné et échoué, mais j'ai aussi fait beaucoup d'auto-évaluation. C'est vraiment là-dessus que j'ai passé une bonne partie de mes quatre à six premières semaines d'intersaison » a-t-il expliqué, avec l'envie d'aller encore plus loin en 2026. « Mais je dirais que les deux mots qui me viennent à l'esprit quand je repense à cet été, ce serait philosophie et méthodologie. La philosophie, par rapport à la manière dont nous voulons jouer. La méthodologie, du point de vue du coach, par rapport à la façon dont je veux l'enseigner. Voilà ce sur quoi j'ai passé le plus clair de mon temps cet été. »