24 octobre 1959, Wilt Chamberlain effectue des débuts fracassants en NBA

Drafté territorialement par les Warriors (de Philadelphie), Wilt Chamberlain s’est rapidement distingué en NBA. En réalité, il l’a fait dès sa première rencontre, le 24 octobre 1959. À l’époque, s’il n’est âgé que de 23 ans, il est d’ores et déjà considéré comme un phénomène par bon nombre d’observateurs.

Il y a 63 ans jour pour jour, donc, celui qui n’est alors qu’un rookie affronte les Knicks au sein du prestigieux Madison Square Garden, pour ses débuts dans la Ligue. Et ceux-ci seront pour le moins mémorables puisque « Wilt the Stilt » va compiler 43 points et 28 rebonds, à 17/27 aux tirs, sans se reposer une seule seconde ! Dominateur de bout en bout, il s’offre une véritable démonstration de force devant des spectateurs new-yorkais ébahis.

Portés par leur jeune vedette, les Warriors repartent évidemment avec la victoire dans cette soirée record. Record car, à ce jour, aucun joueur n’a inscrit et capté autant, si ce n’est plus, de points et de rebonds que Wilt Chamberlain pour son premier match en NBA !

Quant à la saison rookie de celui qui deviendra « l’homme aux 100 points », elle sera tout aussi historique puisqu’il la bouclera avec 37.6 points et 27.0 rebonds de moyenne. Meilleur marqueur et rebondeur de la Ligue, il rafle également le trophée de Rookie de of the Year et, surtout, celui de MVP. Depuis, seul Wes Unseld (1969) a réussi pareil exploit dans sa première année !

S’il ne parviendra pas à être champion dans la foulée, Wilt Chamberlain aura cependant marqué de son empreinte la NBA dès l’exercice 1959/60. Une légende est née et son ascension ne fait que commencer.