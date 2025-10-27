Le MVP de la nuit | C’était Luka Doncic déguisé en Austin Reaves

« Incroyable, on a failli enchaîner deux matchs de suite à 50 points. Quel ‘backcourt' de malade ! », peut jubiler LeBron James avec une bonne dose de smileys. Face aux Wolves deux jours plus tôt, Luka Doncic s'était arrêté à 49 points. Puis, la nuit passée sur le parquet des Kings, Austin Reaves, privé de ses deux coéquipiers vedettes, a fait un peu mieux.

Après la rencontre, celui-ci raconte avoir échangé quelques messages avec le Slovène en amont du match. « Vers la fin de la conversation, il m'a dit : ‘Il me faut 60 points ce soir'. Et j'ai répondu ‘Ahahah' », rapporte Austin Reaves qui ne pensait sûrement pas atteindre ne serait-ce que la dizaine d'en-dessous.

Il savait pourtant que les Lakers auraient besoin d'un maximum de « scoring » de sa part pour s'assurer de l'emporter. Ce qu'il a fait sans tarder dans ce match, profitant des errements de la défense des Kings, régulièrement sanctionnée pour avoir utilisé le « drop coverage ». Ou qui lui a carrément ouvert la voie du cercle avec un oubli complet sur demi-terrain dans le second quart-temps.

50 piece nugget!!!!! That boy AR TOOOO TOUGH!! — LeBron James (@KingJames) October 27, 2025

Dans le dernier quart-temps, Austin Reaves a touché au sublime en signant trois paniers primés quasi consécutifs pour permettre à sa formation de s'échapper. Il n'avait plus qu'à finir le boulot sur la ligne des lancers-francs, où il a passé plus de temps que toute la formation adverse, pour franchir la barre symbolique des 50 unités.

Un festival de lancers-francs

Ce que Luka Doncic n'a pas été capable face aux Wolves, manquant un lancer-franc dans le final et lui valant d'être chambré par ses coéquipiers, y compris par Reaves. « Je ne vais pas mentir, quand je suis allé sur la ligne, je me suis dit que je n'avais pas intérêt à rater ! », en rigole l'arrière, désormais titulaire d'un nouveau record en carrière.

En 39 minutes, il a cumulé 51 points (12/22 aux tirs dont 6/10 de loin), en ne ratant qu'un lancer-franc (21/22). Immense. « On voit bien que, même en étant la troisième option en gros, il apporte énormément soir après soir. Je suis content de le voir mettre 50 points. Peu de joueurs dans cette ligue en sont capables », félicite Jarred Vanderbilt.

Austin Reaves went OFF tonight 51 POINTS (career-high)

11 REBOUNDS

9 ASSISTS

6 TRIPLES

W He is the FIFTH @Lakers player this century to score 50+ POINTS in a game ‼️ pic.twitter.com/XvER3NqImq — NBA (@NBA) October 27, 2025

« Il a été fantastique et a un peu tout fait ce soir. Il était partout sur le terrain et a marqué à un niveau incroyable. … Il vit pleinement l’instant présent et il est prêt pour chaque moment qui se présente », complète JJ Redick en soulignant le fait que son joueur n'a pas seulement alimenté la marque. Avec une passe de plus, il s'offrait un triple-double (11 rebonds et 9 passes).

La liberté de jouer son jeu

« On a fait, pas seulement moi, tout le monde, un sacré match », lâche celui que son coach décrit comme « un gamin d’une petite ville de l’Arkansas, non drafté », à qui on demande s'il s'agissait de son record offensif absolu, y compris hors NBA. « Je déteste cette question ! », réagit Reaves avant de révéler avoir inscrit 73 points au lycée, dans un match « sans défense » terminé en triple-prolongation où le « gamin » d'en face avait fini avec 59 unités.

Déjà auteur de deux solides premiers matchs, Austin Reaves s'invite aujourd'hui sur le podium des meilleurs marqueurs de la ligue avec 34 points par match, avec près de 10 passes et 8 rebonds de moyenne. Les explications à ce très gros début de saison ?

« J'ai le sentiment de simplement pratiquer le sport que j’aime. J’essaie de bien faire les choses, sur et en dehors du terrain, et de fournir le travail nécessaire. Il n’y a pas de raccourcis à prendre. Mes coéquipiers et le staff technique me laissent être moi-même. C’est une raison importante pour laquelle je peux jouer comme je le fais. Parce que parfois, ça peut sembler un peu fou. C’est ma façon de jouer, ils ne me freinent jamais », apprécie un Austin Reaves encore plus libéré en étant propulsé option n°1.

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 29 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 73 35 46.0 37.7 87.7 0.8 3.7 4.5 5.8 2.1 1.1 2.4 0.3 20.2 2025-26 LAL 2 37 58.1 30.0 80.0 0.5 5.5 6.0 10.0 3.0 1.0 3.0 0.0 25.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.