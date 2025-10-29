NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
TOR
HOU
BOS
CLE
DET
ORL
BRO
ATL
CHI
SAC
DAL
IND
DEN
NOR
UTH
POR
MIN
LAL
PHO
MEM
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Rudy Gobert et Jaden McDaniels doivent hausser le ton en défense

Publié le 29/10/2025 à 18:35 Twitter Facebook

NBA – Chris Finch en attend plus de la part de ses deux meilleurs éléments dans ce secteur, alors que les Wolves sont en queue de classement en la matière en ce début de saison.

Rudy Gobert, Jaden McDaniels« Pour être honnête, je suis très préoccupé par ça en ce moment. » L'objet de préoccupation de Chris Finch est clair : le niveau défensif affiché par son équipe en ce début de saison. Avec 119.8 points encaissés sur 100 possessions, ses Wolves, après quatre matchs joués, comptent parmi les très mauvais élèves de la ligue (27e défense).

Un premier bilan d'autant plus étonnant que l'équipe du Minnesota avait fini 6e de l'exercice l'an dernier (110.8 points), et surtout première un an plus tôt (108.4 points). « On a besoin que nos joueurs All-Defensive donnent davantage le ton, que ce soit à la pointe de l’attaque ou sous le cercle », réclame le coach après la défaite 127-114 face aux Nuggets lundi.

Deux hommes sont donc dans le viseur du coach : Rudy Gobert et Jaden McDaniels. Le premier, quadruple vainqueur du trophée de défenseur de l'année, est en-dessous de ses standards habituels (9 rebonds et 1.3 contre) et a connu plusieurs rencontres avec des soucis de fautes.

Le second, élu parmi les meilleurs cinq défensifs de la ligue en 2023/24, a beaucoup souffert face à deux adversaires directs très différents : Luka Doncic, qui a collé 49 points à la défense des Wolves, puis Jamal Murray, qui en a mis 43 en début de semaine. Dans les deux cas, Jaden McDaniels a eu beaucoup de mal à rester au contact, après les écrans, et à contester les tirs.

« Je ne sais pas. Je ne défends pas comme je devrais, je suppose », lâche un Jaden McDaniels confus. « Tous ces écrans… Je ne les ai tout simplement pas assez bien gérés, je suppose. Je ne sais pas. »

Rudy Gobert veut montrer l'exemple

« Jaden doit être plus solide sur la pointe de l'attaque, un peu plus physique avec son adversaire. Rudy doit contester davantage près du cercle », réclame Chris Finch, dont le discours résonne chez son pivot français. « Il a raison. Tout commence par nous. On est une équipe axée sur la défense, et que ce soit moi à l’intérieur ou Jaden sur l’aile, beaucoup de l’état d’esprit que nous essayons d’insuffler à l’équipe commence par nous ».

Ce dernier, en tant qu'ancre défensive de l'équipe, estime devoir montrer l'exemple pour inverser la tendance actuelle. D'autant qu'en perdant leur arme offensive principale, Anthony Edwards, les Wolves pourraient devoir s'en remettre davantage à leur rideau défensif pour gagner.

« Je dois donner le ton à chaque minute où je suis sur le terrain. Je fixe les standards pour l’équipe. Donc ça commence définitivement par moi. Ça commence par moi, et par notre capacité à nous tenir mutuellement responsables au plus haut niveau », dit aussi le pivot tricolore.

Son partenaire de jeu de longue date, Mike Conley, attend lui une réponse plus collective. « Les cinq joueurs doivent partager le même état d’esprit et être connectés dans ce que nous faisons. Là, on a eu trop de situations individuelles, et certains n’étaient pas assez présents du côté faible dès le début. C’est une question de plan de jeu », résume le vétéran, dont l'équipe retrouve les Lakers la nuit prochaine. Cette fois sans Luka Doncic, mais avec un Austin Reaves en très grande forme, et qu'il va falloir contrôler.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Anthony Edwards 79 36.3 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 3.2 1.2 0.6 1.9 27.6
Julius Randle 69 32.3 48.5 34.4 80.6 2.1 5.0 7.1 4.7 2.8 0.7 0.2 2.5 18.7
Naz Reid 80 27.5 46.2 37.9 77.6 1.2 4.9 6.0 2.3 1.4 0.7 0.9 2.4 14.2
Jaden Mcdaniels 82 31.9 47.7 33.0 81.3 1.6 4.2 5.7 2.0 1.2 1.3 0.9 2.7 12.2
Rudy Gobert 72 33.2 66.9 0.0 67.4 3.7 7.2 10.9 1.8 1.2 0.8 1.4 2.5 12.0
Donte Divincenzo 62 25.9 42.2 39.7 77.8 0.5 3.2 3.7 3.6 1.6 1.2 0.3 1.8 11.7
Nickeil Alexander-walker 82 25.3 43.8 38.1 78.0 0.7 2.6 3.2 2.7 1.2 0.6 0.4 1.7 9.4
Mike Conley 71 24.7 40.0 41.0 90.0 0.5 2.1 2.6 4.5 1.1 1.1 0.2 1.6 8.2
Rob Dillingham 49 10.5 44.1 33.8 53.3 0.2 0.8 1.0 2.0 1.1 0.4 0.0 0.8 4.5
Terrence Shannon, Jr. 32 10.6 48.2 35.5 81.0 0.3 1.2 1.5 1.0 0.5 0.2 0.2 0.8 4.3
Jaylen Clark 40 13.1 46.7 43.1 78.4 0.7 0.7 1.3 0.7 0.2 0.9 0.1 1.5 4.1
Luka Garza 39 5.6 49.5 27.8 68.6 0.8 0.6 1.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.7 3.5
Josh Minott 46 6.0 48.9 32.6 89.5 0.3 0.8 1.0 0.4 0.2 0.3 0.3 0.7 2.6
Leonard Miller 13 2.4 40.0 0.0 100.0 0.2 0.6 0.8 0.0 0.2 0.2 0.1 0.2 1.5
Bones Hyland 4 4.2 66.7 50.0 0.0 0.0 0.3 0.3 1.0 0.3 0.0 0.0 0.8 1.3
Joe Ingles 19 6.0 26.1 20.0 0.0 0.1 0.5 0.6 1.2 0.5 0.1 0.0 0.6 0.8
P.j. Dozier 9 3.9 66.7 66.7 16.7 0.1 0.4 0.6 0.6 0.1 0.1 0.0 0.3 0.8
Daishen Nix 3 4.4 0.0 0.0 50.0 0.0 1.3 1.3 1.0 1.3 0.0 0.0 0.3 0.3
Tristen Newton 3 2.7 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 1.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.7 0.0
Jesse Edwards 2 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Samuel Hauraix
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Minnesota Timberwolves en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes