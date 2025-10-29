Rudy Gobert et Jaden McDaniels doivent hausser le ton en défense

« Pour être honnête, je suis très préoccupé par ça en ce moment. » L'objet de préoccupation de Chris Finch est clair : le niveau défensif affiché par son équipe en ce début de saison. Avec 119.8 points encaissés sur 100 possessions, ses Wolves, après quatre matchs joués, comptent parmi les très mauvais élèves de la ligue (27e défense).

Un premier bilan d'autant plus étonnant que l'équipe du Minnesota avait fini 6e de l'exercice l'an dernier (110.8 points), et surtout première un an plus tôt (108.4 points). « On a besoin que nos joueurs All-Defensive donnent davantage le ton, que ce soit à la pointe de l’attaque ou sous le cercle », réclame le coach après la défaite 127-114 face aux Nuggets lundi.

Deux hommes sont donc dans le viseur du coach : Rudy Gobert et Jaden McDaniels. Le premier, quadruple vainqueur du trophée de défenseur de l'année, est en-dessous de ses standards habituels (9 rebonds et 1.3 contre) et a connu plusieurs rencontres avec des soucis de fautes.

Le second, élu parmi les meilleurs cinq défensifs de la ligue en 2023/24, a beaucoup souffert face à deux adversaires directs très différents : Luka Doncic, qui a collé 49 points à la défense des Wolves, puis Jamal Murray, qui en a mis 43 en début de semaine. Dans les deux cas, Jaden McDaniels a eu beaucoup de mal à rester au contact, après les écrans, et à contester les tirs.

« Je ne sais pas. Je ne défends pas comme je devrais, je suppose », lâche un Jaden McDaniels confus. « Tous ces écrans… Je ne les ai tout simplement pas assez bien gérés, je suppose. Je ne sais pas. »

Rudy Gobert veut montrer l'exemple

« Jaden doit être plus solide sur la pointe de l'attaque, un peu plus physique avec son adversaire. Rudy doit contester davantage près du cercle », réclame Chris Finch, dont le discours résonne chez son pivot français. « Il a raison. Tout commence par nous. On est une équipe axée sur la défense, et que ce soit moi à l’intérieur ou Jaden sur l’aile, beaucoup de l’état d’esprit que nous essayons d’insuffler à l’équipe commence par nous ».

Ce dernier, en tant qu'ancre défensive de l'équipe, estime devoir montrer l'exemple pour inverser la tendance actuelle. D'autant qu'en perdant leur arme offensive principale, Anthony Edwards, les Wolves pourraient devoir s'en remettre davantage à leur rideau défensif pour gagner.

« Je dois donner le ton à chaque minute où je suis sur le terrain. Je fixe les standards pour l’équipe. Donc ça commence définitivement par moi. Ça commence par moi, et par notre capacité à nous tenir mutuellement responsables au plus haut niveau », dit aussi le pivot tricolore.

Son partenaire de jeu de longue date, Mike Conley, attend lui une réponse plus collective. « Les cinq joueurs doivent partager le même état d’esprit et être connectés dans ce que nous faisons. Là, on a eu trop de situations individuelles, et certains n’étaient pas assez présents du côté faible dès le début. C’est une question de plan de jeu », résume le vétéran, dont l'équipe retrouve les Lakers la nuit prochaine. Cette fois sans Luka Doncic, mais avec un Austin Reaves en très grande forme, et qu'il va falloir contrôler.