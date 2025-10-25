A Dallas, les « Fire Nico » sont de retour

L'arrivée de Cooper Flagg et l'enthousiasme d'une nouvelle saison n'ont pas calmé les fans des Mavericks, ni étanché leur colère contre le GM Nico Harrison après le transfert de Luka Doncic en février dernier. Il faut dire qu'avec deux défaites contre San Antonio et Washington, les Texans commencent très mal la saison régulière.

Résultats, contre les Wizards, on a de nouveau entendu les « Fire Nico », qui avaient émaillé les matches à domicile après le transfert et fini par agacer PJ Washington la saison passée.

« Ils ont le droit d'exprimer leur frustration, mais il faut être patient. L'équipe est différente, nouvelle, on apprend à se connaître et ça va continuer », répond Jason Kidd. « Je comprends la frustration mais patience. Les fans ont le droit de s'exprimer mais ça ne doit pas nous arrêter de travailler, de s'améliorer. »

Faut-il déjà tirer ou non la sonnette d'alarme ?

Cooper Flagg estime que les fans « ont été supers » dans cette rencontre quand ils ont poussé leur équipe en dernier quart-temps. De son côté, Klay Thompson avance que c'est aux joueurs de faire changer d'avis le public exigeant de Dallas.

« Il faut leur donner une raison de nous soutenir », assure l'arrière. « C'est comme ça le basket. J'ai connu ça, en ayant été fan pendant 20 ans avant d'arriver en NBA. J'aurais clairement critiqué des joueurs et on mérite beaucoup de critiques. C'est nous qui sommes sur le parquet. »

Les Mavericks ont tout intérêt à inverser la tendance car ils vont encore jouer quatre matches d'affilée dans l'American Airlines Center. Si les victoires n'arrivent pas, le premier bilan sera négatif et surtout les « Fire Nico » vont s'intensifier…

« Il y a toujours un sentiment d'urgence. On est des compétiteurs et c'est gênant. Ce n'est pas plaisant. Il n'y a qu'une issue : être soudés et travailler encore plus dur », annonce Klay Thompson alors qu'Anthony Davis est moins bousculé par la situation. « C'est de l'adversité ça ? On a encore 80 matches. Si on gagne 10 matches de suite, il se passe quoi ? On sait qu'on doit être meilleur des deux côtés du terrain mais une saison NBA, ce sont des montagnes russes. Il faut rester positif », conclut l'intérieur.