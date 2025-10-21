Premier bilan d’étape après 20 matches pour les Mavericks

Sur le papier, les Mavericks possèdent un groupe capable d'aller loin. Sauf qu'une saison régulière et encore plus des playoffs, ça se joue sur le terrain et pas sur une feuille. Avec l'absence de Kyrie Irving, la santé fragile d'Anthony Davis et l'intégration de Cooper Flagg, il existe plusieurs incertitudes qui laissent la franchise texane derrière d'autres favoris, comme Oklahoma City ou New York.

« Très bien, je suis satisfait si on ne parle pas trop de nous », glisse PJ Washington. Les Mavericks ont le profil du facteur X de la conférence Ouest mais encore faudra-t-il le confirmer, avec une identité claire. Ce sera une question de temps pour Jason Kidd.

« Lors des dix premiers matches, tout le monde a faim et envie. Puis, les rotations s'installent et chacun sait comment ça tourne. Tous les dix matches, on essaie de regarder ce que l'équipe fait bien », analyse le coach de Dallas. « L'identité, on va la voir les dix premiers matches », ajoute PJ Washington.

L'identité vient en jouant

Alors, premier bilan dans dix rencontres ? Pas si vite… « Après les vingt premiers, on aura sans doute une identité car l'échantillon sera plus important », répond le technicien. « Les dix premiers matches sont importants, mais on les prend les uns après les autres. »

Patience donc, avec un 20e match qui sera joué contre les Lakers, le 28 novembre. Même si, évidemment, tout ne sera pas figé d'ici les derniers jours de novembre ou les premiers de décembre.

« On est en plein développement. C'est la raison pour laquelle on joue 82 matches. On ne sera pas les mêmes dans 20 ou 30 matches qu'à la fin du training camp. On doit jouer des matches pour forger notre identité », insiste Jason Kidd, qui n'oublie pas Kyrie Irving, qui reviendra sûrement en 2026. « On a les éléments pour aller loin mais certains sont blessés. Le moment venu, quand tout le monde sera en bonne santé, on aura ce qu'il faut. »