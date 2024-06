Dennis Lindsey rejoint bien les bureaux des Pistons

Il y a plus deux semaines, le nom de Dennis Lindsey était évoqué du côté de Detroit, pour venir soutenir Trajan Langdon, nouveau président des Pistons depuis quelques semaines.

C’est une rumeur désormais confirmée par ESPN : Dennis Lindsey va bien devenir le vice-président des Pistons, chargé de la partie sportive. En clair, il devient le bras droit du nouvel homme fort de la franchise.

Celui qui était conseiller de Nico Harrison, le GM des Mavericks, cette saison est ainsi la troisième recrue dans les bureaux de la franchise du Michigan depuis la prise de pouvoir de l’ancien dirigeant des Pelicans, après les arrivées de Michael Blackstone et de J.R. Holden, une vieille connaissance de Trajan Langdon puisque les deux hommes ont joué ensemble au CSKA Moscou.

Avec son expérience aux Spurs et au Jazz, Dennis Lindsey présente un profil intéressant pour des Pistons jeunes et en pleine reconstruction. Il avait enfilé le costume de GM du Jazz en 2012 et, avec les venues de Quin Snyder, Rudy Gobert et Donovan Mitchell, il avait fait de la franchise de Salt Lake City une place forte de la conférence Ouest.