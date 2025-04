Nico Harrison ne savait pas que Luka Doncic était si populaire à Dallas…

C’est à se demander si les dirigeants des Mavericks ne font pas exprès d’envoyer Nico Harrison devant la presse pour qu’il se ridiculise un peu plus… Une fois de plus, le GM de la franchise a répondu aux questions des journalistes, et une fois de plus, il a répondu de manière lunaire.

Interrogé sur la réaction des fans après le transfert de Luka Doncic, il a avoué qu’il n’avait pas mesuré à quel point le Slovène était populaire… « Je savais que Luka était important pour les fans, mais je ne savais pas à quel point exactement » a-t-il répondu avant d’ajouter : « Quand vous avez 20 000 personnes qui hurlent ‘Fire Nico‘, vous pouvez le ressentir ».

Seules les victoires calmeront le public

Malgré ça, Harrison n’a aucun regret, et il estime même qu’il a fait du bon boulot. « Je pense avoir fait du très bon travail ici. Je ne pense pas qu’on puisse me juger sur les blessures cette année. Il faut être jugé dans sa globalité, du début à la fin. »

Pour lui, les gens ne peuvent pas apprécier cet échange s’ils ne considèrent pas Anthony Davis comme un « All-NBA Player et un All-Defensive player ». Le GM des Mavericks estime aussi qu’il a monté un effectif pour remporter le titre, et il n’en démord pas. Les Mavericks sont mieux armés pour remporter le titre.

« Si l’on met sur le terrain Kyrie [Irving], Klay [Thompson], P.J. [Washington], Anthony Davis et [Dereck] Lively, c’est une équipe du calibre d’un champion NBA et nous aurions gagné à un niveau très élevé. Ce qui aurait apaisé une partie de l’indignation, » note-t-il.

Mais voilà, ce cinq rêvé n’a jamais joué ensemble… « Malheureusement, nous n’avons pas pu le faire, donc ça a continué encore et encore… Franchement, il faut juste qu’on reste en bonne santé. Je pense que l’équipe assemblée est du niveau d’un champion. Nous nous attendons pleinement à ce que Kyrie soit de retour avec nous l’année prochaine, une fois rétabli de sa blessure. Et nous pensons que nous serons en compétition pour le titre. »

Sera-t-il encore en place à ce moment-là…