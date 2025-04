Quatre secondes de jeu. C’est le temps que le public de l’American Airlines Center a patienté avant de commencer à chanter, lors d’un passage précoce sur la ligne des lancers-francs de LeBron James. Le désormais célèbre « Fire Nico » a rapidement fusé à l’occasion du retour de Luka Doncic à Dallas. Un premier passage sous le maillot des Lakers pour le Slovène qui a été transféré par le dirigeant, Nico Harrison, dont les fans texans ne cessent de réclamer la démission.

Rendez-vous culturels, divers événements sportifs… Ce chant est devenu un véritable cri de ralliement dans la région de Dallas. Une manifestation de colère pour un public local qui n’a pas accepté l’un des transferts les plus choquants et improbables de l’histoire. Un chant qui va jusqu’à mettre dans l’embarras certains joueurs des Mavs.

Principale contrepartie obtenue dans l’échange, Anthony Davis préfère ainsi ne pas faire de commentaire. « Je ne parle pas de ça », lâche l’intérieur qui n’a pas énormément pesé dans les débats (13 points, 11 rebonds, 6 passes) de cette rencontre. « AD », comme ses coéquipiers, a fait du mieux qu’il a pu pour ignorer ces chants.

Idem pour la cible de ce courroux, Nico Harrison, filmé pendant le match, stoïque, à proximité d’un tunnel au centre du terrain. Le GM ne s’est pas présenté devant les journalistes depuis sa brève déclaration à Cleveland dans la foulée de l’échange.

« C’était dur parce qu’ils (chantaient) quand (les Lakers) tiraient des lancers-francs et quand nous en tirions aussi. J’ai eu l’impression qu’ils en faisaient un peu trop pendant qu’on tirait. Mais bon, qui suis-je pour juger ? J’essayais surtout de me concentrer et d’ignorer tout ça », livre à ESPN Daniel Gafford.

« S’ils veulent sauter du navire maintenant, ce sera trop tard quand on commencera à avoir du succès. »

En entendant ce qui se disait en tribune, à proximité du banc, le pivot des Mavs a bien compris que ce transfert, survenu il y a deux mois, n’était toujours pas digéré. « Parfois, la seule façon de gérer ce genre de chose, c’est d’exprimer ce qu’on ressent. Et ce soir, ils l’ont fait depuis les tribunes », note Daniel Gafford.

Son partenaire de raquette, Dereck Lively II, estime, lui, que ces chants n’ont pas eu d’effet sur les Mavs. Le pivot prévient même les fans les plus virulents : « S’ils veulent sauter du navire maintenant, ce sera trop tard quand on commencera à avoir du succès. Donc ce qui compte, c’est qu’on reste soudés. Peu importe ce qu’on entend. Peu importe le bruit autour de nous, on reste unis. »

Plutôt que de s’attarder sur la performance magistrale de son ancienne vedette (45 points), qui n’a pu que conforter la colère locale, Jason Kidd préfère penser à ce qui attend son équipe : un play-in face aux Kings.

« C’est tout ce qui nous préoccupe. On comprend les émotions, toute l’attention autour de ce match, mais ce match est terminé. On ne peut plus rien y faire. Il ne reviendra pas chez les Mavs. Il est avec les Lakers, donc on doit aller de l’avant, et c’est ce qu’on a fait », lâche Kidd, en envoyant indirectement un message aux fans.