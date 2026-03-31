Masai Ujiri rebondit à Toronto… chez le Tempo en WNBA

Cela fait désormais quelques mois que Masai Ujiri n’est plus le patron des Raptors. Poussé dehors alors que les forces internes ont changé au sein du club canadien, le dirigeant va tout de même rebondir à Toronto.

Le Nigérian a ainsi rejoint le groupe de propriétaires de la nouvelle franchise WNBA de la ville, le Tempo !

« Le sport féminin connaît une croissance incroyable. On le voit en WNBA, dans le football, dans le hockey, et le fait d’implanter pour la première fois une marque comme celle-ci dans une ville que je connais, une ville magnifique et passionnée, en laquelle je crois… Je pense que cela va vraiment trouver un écho », a-t-il ainsi déclaré à ESPN. « Devenir actionnaire est une opportunité unique pour moi et ma famille. »

Masai Ujiri retrouve ainsi Larry Tanenbaum, avec lequel il a remporté le titre NBA avec les Raptors en 2019.

Gagner pour effacer le souvenir gâché de 2019

« J’en ai appris davantage sur notre sport, la NBA, en observant les tendances et ce qui pourrait nous échapper en étudiant d’autres ligues », a-t-il expliqué au sujet de ces derniers mois. « Je consacre beaucoup de temps à cela, car l’un de mes principaux objectifs est de remporter un nouveau titre. Je veux gagner avec le Tempo, et remporter un nouveau titre NBA, car je n’ai pas pu célébrer le premier et l’apprécier à cause de l’incident avec la police. »

Suite au titre de Toronto sur le parquet des Warriors, Masai Ujiri avait ainsi été poussé par un shériff californien, qui avait refusé de le laisser accéder au terrain parce qu’il n’avait pas sorti assez vite ses accréditations.

Une longue bataille judiciaire avait même suivi, gâchant pour toujours ce moment joyeux pour le dirigeant.

« J’ai soif de victoire à cause de ce qui s’est passé », a ainsi conclu l’intéressé sur son investissement en WNBA. « Je veux gagner à nouveau pour pouvoir réellement en profiter. »