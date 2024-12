La franchise WNBA de Toronto s’appellera le Tempo

Bienvenue au Tempo ! La future franchise WNBA de Toronto a adressé son faire-part de naissance ce jeudi et a officialisé son nom. Celui-ci a été choisi parmi 10 000 propositions, a annoncé la franchise, qui a aussi dévoilé son logo qui n’est pas sans rappeler celui des Pacers en NBA, ou la marque New Balance.

Les premières couleurs qu’on peut apercevoir laissent envisager une identité pourpre et bleu ciel.

« Le Tempo est le rythme, c’est la vitesse, c’est un battement de cœur » a ainsi expliqué la présidente de la franchise Teresa Resch. « Et c’est ce que vous ressentez quand vous êtes dans les rues de cette ville, et dans l’énergie qu’ont les gens dont le Canada est la maison. En tant qu’équipe canadienne de WNBA, le Tempo va instaurer son propre rythme, avancer à un rythme de champion, et inspirer les gens à travers le pays. »

Pensé notamment pour la communauté francophone canadienne

Le nom Tempo a été également choisi pour pouvoir être adopté autant par la communauté anglophone que francophone de Toronto, précise le communiqué de la franchise.

Le logo est fait d’un ballon de basket marqué d’un T, et qui semble être en mouvement, avec six lignes représentant le « Six », surnom de la ville canadienne popularisé par le rappeur Drake, et la conjugaison des cinq joueuses sur le parquet avec le public comme sixième homme.

Le Toronto Tempo intègrera la WNBA à partir de la saison 2026, comme 14e franchise, un an après le début des Golden State Valkyries, la première hors des Etats-Unis. L’équipe évoluera dans le Coca-Cola Coliseum, salle de 8 500 places aujourd’hui occupée par des expositions et le hockey sur glace avec l’équipe féminine de Toronto, les Sceptres, et l’équipe B de la franchise NHL des Maple Leafs, les Toronto Marlies.