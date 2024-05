Toronto annonce sa franchise WNBA pour 2026

C’était attendu et c’est désormais officiel : après San Francisco en 2025, la WNBA aura un nouveau représentant en 2026, à Toronto !

C’est le groupe Kilmer Sports Venture de Larry Tanenbaum qui en sera le propriétaire, tout comme pour les Raptors en NBA, les Maple Leafs en NHL, les Argonauts en CFL ou encore le Toronto FC en MLS.

« Ce que j’ai remarqué sur les 28 dernières années, c’est que ce qui manquait vraiment au paysage des sports pros [à Toronto], c’était une équipe féminine. C’était une évidence ! », souligne Larry Tanenbaum dans le Toronto Star, alors qu’une conférence de presse se tient actuellement, en présence de Kyle Lowry, Scottie Barnes, Masai Ujiri ou encore de Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada. « On regarde tous le basket féminin, le hockey féminin ou le foot féminin aux JO : donc pourquoi ne pas avoir une équipe de basket féminine ici ? »

« Toronto cochait toutes les cases »

Il y a un mois, en marge de la Draft qui a vu Caitlin Clark être sélectionnée en première position, Cathy Engelbert, la patronne de la WNBA, expliquait son plan pour l’expansion de la ligue et Toronto sera donc la nouvelle franchise qui complète l’échiquier en 2026. Avant deux autres d’ici 2028…

« Il a toujours été un défenseur du sport féminin et il a l’expérience, l’expertise et les infrastructures pour créer une franchise de classe mondiale », a confirmé la « commissionner ». « C’est très excitant qu’il construise sa propre franchise et que la WNBA en profite. Avec ses indicateurs démographiques et psychographiques (pour identifier des consommateurs par critères psychologiques), Toronto cochait toutes les cases. »

Alors qu’un match exhibition en mai 2023 avait été joué à guichets fermés à la Scotiabank Arena, soit presque 20 000 fans, la nouvelle franchise disputera ses rencontres au Coca-Cola Coliseum, avec de probables « événements » dans la Scotiabank bien plus grande.

« Larry voulait que le Coliseum soit leur salle mais je suspecte qu’on aura aussi des matchs à la Scotiabank », conclut Cathy Engelbert. « C’est quelque chose dont on a parlé. Et avec l’essor de la Ligue, le simple niveau de talent pur et ces joueuses de grand talent qui arrive, nous pourrons remplir la Scotiabank soir après soir. »