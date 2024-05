Au tour de Toronto d’obtenir une franchise WNBA

Alors que les équipes WNBA finissent leur préparation et que la saison 2024 s’apprête à démarrer le 14 mai, CBC annonce que Toronto va être la prochaine ville à intégrer la ligue.

La WNBA viserait ainsi un championnat à 16 équipes d’ici 2028. La ligue s’apprête déjà à accueillir San Francisco la saison prochaine et Toronto devrait être annoncé officiellement comme la 14e franchise le 23 mai.

Ce n’est pas une surprise car Toronto fait partie des villes envisagées pour une expansion depuis des années, la mégalopole canadienne ayant notamment rempli la Scotiabank Arena des Raptors lors d’un match de présaison entre Minnesota et Chicago en mai dernier, pour afficher tout l’intérêt de la ville pour une équipe féminine.

Surtout, Larry Tanenbaum, le président du groupe « Maple Leafs Sports and Entertainment » qui détient les Raptors, le Toronto FC et les Maple Leafs, était déterminé à obtenir cette franchise. Pour preuve, c’est par sa société, Kilmer Sport Inc. que le milliardaire est sur le point d’acquérir la franchise. L’équipe WNBA ne devrait toutefois pas jouer à la Scotiabank Arena, mais au Coca-Cola Coliseum, une enceinte de 8 000 places.

Après San Francisco et Toronto, il reste désormais à déterminer qui récupèrera les deux places restantes.

Cathy Engelbert, la patronne de la WNBA, avait confirmé qu’elle discutait avec des villes comme Denver, Philadelphie ou encore Nashville pour accueillir une équipe. Plus récemment, le propriétaire des Rockets avait formulé le souhait de ramener une équipe à Houston.