Le propriétaire des Rockets veut une nouvelle équipe WNBA à Houston

« Houston a besoin d’une nouvelle équipe WNBA. » Voilà ce que réclame le Houston Chronicle dans un récent éditorial. Et pour appuyer son propos, le média américain s’appuie sur une déclaration d’intention du propriétaire des Rockets, Tilman Fertitta.

« Je pense que l’expansion de la WNBA fonctionnera toujours mieux et aura plus de chances de réussir dans une ville comme Houston, où les Rockets sont l’une des équipes les plus solides de la NBA d’un point de vue financier », a déclaré le dirigeant, estimant pouvoir devenir le « propriétaire naturel » de cette nouvelle entité.

Ce dernier ne semble pas vouloir rater le coche, alors que la ligue féminine a annoncé viser un championnat à 16 équipes. On rappelle qu’il y aura 13 équipes lors de la saison 2025, avec l’arrivée des Warriors, et la ligue féminine espère en avoir trois de plus d’ici quatre ans. Philadelphie, Toronto, Denver ou encore Nashville ont été mentionnés parmi les villes intéressées.

Et Houston donc, où les Rockets disposent de la 8e valorisation de la ligue masculine. Tilman Fertitta a affiché son intention de faire part de son intérêt à la WNBA dans les semaines à venir. Une porte-parole de la ligue a refusé de dire si cela avait déjà été fait.

Cet intérêt du dirigeant texan est tout sauf hors sol. Houston a en effet été la terre majeure du basket féminin au démarrage de la ligue féminine. Les mythiques Houston Comets ont remporté les quatre premiers titres WNBA, de 1997 à 2000, période au cours de laquelle la ligue a doublé son nombre d’équipes : de 8 initialement à 16 quatre ans plus tard.

Une équipe des Comets menée par un trio fantastique Cynthia Cooper, Sheryl Swoopes et Tina Thompson qui a vu son aventure se stopper brutalement en 2008. Le propriétaire avait mis l’équipe en vente, mais faute de repreneur, la formation avait été dissoute.

Une disparition pour mieux renaître 15 ans plus tard ?