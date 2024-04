La WNBA vise un championnat à 16 équipes

En marge de la Draft lundi soir, Cathy Engelbert, la patronne de la WNBA, a donné des nouvelles de l’expansion de la ligue. On sait qu’elle va s’agrandir en 2025, avec l’arrivée de la franchise reliée aux Warriors.

Ce sera alors une 13e équipe en WNBA. Avant une 14e attendue en 2026, et encore deux autres d’ici 2028. La WNBA pourrait donc avoir 16 équipes dans quatre ans.

« Avoir quatre équipes de plus, cela ajoute 48 places dans les effectifs en quelques années », explique Cathy Engelbert. « Dans une ligue qui en compte 144, ça fait beaucoup. C’est 30% de plus. Ce sera une bonne chose, quand ce sera fait. »

Les candidatures se multiplient

Ce ne sera pas inutile car les places sont chères en WNBA. Il y a entre 132 et 144 joueuses dans la ligue (minimum 11 et maximum 12 par équipe), donc la Draft fait beaucoup de malheureuses. La preuve : en 2023, seulement 15 des 36 joueuses draftées ont pu jouer un match durant la saison.

Quelles seront les villes intéressées pour accueillir une franchise ? On évoque Philadelphie, Toronto, Denver ou encore Nashville.

« Ce sont des villes avec lesquelles on discute », confirme la patronne de la WNBA. « Mais la semaine dernière, on a eu des appels de deux autres villes. Cela peut prendre un certain temps pour négocier, tout comme ça peut arriver très vite si le bon groupe de propriétaires se présente, avec la bonne salle. »