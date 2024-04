Caitlin Clark premier choix de la Draft WNBA, les Françaises Carla Leite et Leïla Lacan dans le Top 10

Après les records et la folie d’une saison historique, Caitlin Clark ajoute une ligne de plus à son riche CV. La meneuse de jeu d’Iowa a été sélectionnée comme premier choix de la Draft WNBA lundi et évoluera avec le Fever d’Indiana à la reprise. Meilleure scoreurse de l’histoire de la NCAA, Clark semble promise à un avenir radieux chez les professionnels et a déjà un impact énorme sur les ventes de billets pour la saison prochaine, notamment au Fever qui n’a pas hésité un instant à s’attirer ses services.

Il lui sera difficile de reproduire ses 31,6 points de moyenne lors de sa saison senior. Mais sa qualité de tir hors-normes et ses qualités de créatrice en feront une des attractions de la saison WNBA. Elle fera équipe avec une autre sensation, Aliyah Boston, numéro un de la dernière Draft (14,5 points, 8,4 rebonds, 1,3 interception, 1,3 contre en 2023) pour porter le Fever vers sa gloire passée. Indiana n’a plus atteint les playoffs depuis 2017, avec la légende Tamika Catchings.

« C’est clairement l’objectif de retrouver l’habitude des titres » a annoncé Clark. « C’est une ville de basket grandiose. Je n’aurais pas pu imaginer une meilleure association pour moi, un meilleur endroit où commencer ma carrière professionnelle au sein d’une organisation qui croit dans le basket féminin et veut faire les choses bien. »

Derrière Clark, l’intérieure Cameron Brink (Stanford) a elle aussi été retenue sans surprise comme deuxième choix par les Los Angeles Sparks, eux aussi en pleine reconstruction. Brink, qui pourrait participer aux JO de Paris avec l’équipe américaine de 3×3, a notamment remercié son parrain, un certain Steph Curry, alors que les deux familles se côtoient depuis des années quand le père du meneur des Warriors, Dell, et celui de Cameron Brink étaient coéquipiers à l’université de Virginia Tech.

Leite et Lacan dans le grand monde

Le Chicago Sky s’est pour sa part bâti sa raquette du futur avec Kamilla Cardoso (South Carolina) retenue en troisième position, et Angel Reese (LSU), 7e choix, rivales à l’université. « Personne ne va pouvoir nous prendre de rebonds » s’est amusée la Brésilienne Cardoso, championne NCAA il y a quelques semaines.

Le premier tour avait des accents très internationaux puisque deux Françaises ont été retenues coup sur coup. Carla Leite, 20 ans ce 16 avril, a été sélectionnée par les Dallas Wings en neuvième position, juste devant l’internationale Leïla Lacan (19 ans), qui file au Connecticut Sun. Les deux joueuses évoluent cette saison en Ligue Féminine et brillent : Leite est la sixième marqueuse et quatrième passeuse du championnat (15,8 points, 5,5 passes) avec Tarbes, quand Lacan poursuit sa progression avec Angers, et a terminé la saison régulière meilleur intercepteuse de LFB.