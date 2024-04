Pour Caitlin Clark, une carrière NCAA sans titre… mais sans regret

Caitlin Clark a donc disputé son dernier match universitaire hier soir. La meilleure marqueuse de l’histoire de la NCAA n’a toutefois pas réussi à renverser South Carolina, Kamilla Cardoso et ses coéquipières étant trop solides en défense, et trop puissantes sous le cercle pour Iowa.

Pour la deuxième année de suite, Caitlin Clark et ses camarades échouent donc sur la dernière marche, après leur défaite face à LSU l’an passé, mais pour la shooteuse, l’heure n’est pas aux regrets.

« Que ce soit la façon dont les fans m’ont soutenu, la façon dont j’ai pu représenter l’État dans lequel j’ai grandi, la présence de ma famille à chaque match, il n’y a pas un seul regret dans mon esprit », a-t-elle ainsi expliqué. « Je pourrai m’endormir tous les soirs, même si je n’ai pas gagné de championnat national. »

Originaire de Des Moines, dans l’Iowa, Caitlin Clark a ainsi préféré jouer pour l’université locale, plutôt que de rejoindre l’un des programmes dominants chez les filles.

« Je ne râle pas contre les choses qui ne se sont jamais produites. Ma mère m’a toujours appris à garder la tête haute et à être fière de tout ce que j’ai accompli. Et j’ai envie de tellement plus » poursuit-elle d’ailleurs.

La WNBA dans quelques jours… avant les JO de Paris ?

Bientôt, c’est la WNBA qui sera au programme pour Caitlin Clark, avec la Draft (dont elle devrait être le premier choix) dans quelques jours, et une saison qui démarrera dans un peu plus d’un mois.

« Je pense que cela m’aide. Quel meilleur moyen de s’entraîner et de se préparer à la prochaine étape de ma vie que de jouer le Final Four ? Je vais bientôt pouvoir jouer mon premier match WNBA ici. Ces moments vont me préparer au prochain chapitre de ma vie, mais je veux aussi profiter de celui-ci » détaille-t-elle encore.

L’été pourrait d’ailleurs être particulièrement chargé pour la basketteuse de 22 ans, puisqu’elle a de bonnes chances d’être présente avec l’équipe américaine lors des Jeux olympiques de Paris !

En attendant, et même sans titre à la « March Madness » pour couronner ses quatre saisons à Iowa, Caitlin Clark peut être fière de ce qu’elle a réalisé avec les Hawkeyes. En plus des exploits statistiques, elle a aussi beaucoup contribué à attirer les gros projecteurs sur le basket féminin.

« Quand je repense à ma carrière [à l’Iowa], je sais que j’ai donné tout ce que j’avais », a-t-elle ainsi conclu avec le sourire. « En fait, tout le monde pensait qu’il était impossible que Iowa atteigne le Final Four une seule fois. Alors le faire deux fois ? C’est assez incroyable. »