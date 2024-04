Comme l’an passé, Caitlin Clark et Iowa s’inclinent en finale de la « March Madness ». Car après avoir chuté face au LSU d’Angel Reese la saison dernière, les Hawkeyes sont cette fois tombées (87-75) face au South Carolina de Kamilla Cardoso.

Les Gamecocks bouclent ainsi une saison parfaite, avec 38 victoires en autant de matchs, devenant la 10e équipe à remporter le titre de la « March Madness » féminine au terme d’une saison sans accroc.

Pourtant, Caitlin Clark et compagnie avaient pris le meilleur départ, la shooteuse enfilant déjà les paniers, tout en provoquant des fautes, afin de porter l’écart à +11 (20-9). Mais on savait que cette finale serait une opposition de style et après des premières minutes hésitantes, South Carolina commençait à profiter de sa taille et de sa puissance.

51 rebonds à 29, 48 points inscrits dans la raquette à 32

De quoi passer devant à la mi-temps (49-46) après l’interception de Raven Johnson sur Caitlin Clark et le layup dans la foulée pour rejoindre les vestiaires avec le vent dans le dos.

Et le vent ne s’est jamais arrêté de souffler pour Kamilla Cardoso (15 points, 17 rebonds, 3 contres) et ses coéquipières. Trop grandes, trop dominatrices au rebond, elles ont ainsi pu contrôler les accélérations de Caitlin Clark (30 points, 8 rebonds, 5 passes), la contrant à plusieurs reprises quand elle tentait de se rapprocher du cercle.

Les Hawkeyes jetaient leurs dernières forces dans la bataille, pour revenir à cinq petits points (80-75) à quatre minutes de la fin. Mais les rêves de hold-up n’iront pas plus loin pour Iowa.

South Carolina s’impose donc logiquement (87-75), pour conclure une saison historique et parfaite. Caitlin Clark rejoint de son côté la WNBA avec le statut de meilleure marqueuse de l’histoire de la NCAA, mais pas de titre.