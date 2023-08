Bientôt une franchise WNBA à Denver ?

Le Denver Post annonce que Cathy Engelbert, se rendra à Denver mercredi, alors que la WNBA évalue le potentiel de la ville à accueillir une nouvelle franchise, peut-être dès 2025. La commissionnaire de la ligue féminine doit rencontrer un groupe d’investisseurs intéressés par la création d’une franchise, mais aussi visite des salles susceptibles d’accueillir l’équipe.

Ancien joueur et coach des Nuggets, Bill Hanzlik a été consulté par les investisseurs, et il a confirmé les discussions : « Nous serions ravis d’avoir une franchise WNBA. Ce serait formidable. Le sport féminin est l’une de nos grandes priorités. »

Plus d’équipes = plus d’emplois pour les joueuses

En mai dernier, Engelbert avait révélé que la WNBA avait une liste d’une dizaine de villes en compétition pour la création d’une ou deux équipes d’ici 2025. Denver figurerait sur cette liste, aux côtés de Portland, Austin, Nashville, Charlotte, Toronto, Philadelphie et la baie de San Francisco. « Nous avons besoin de plus de 12 équipes » avait-elle lancé. « Nous devons être présents dans de grandes villes de ce pays où nos données démographiques, les études de marché et toutes nos données montrent qu’il y a de grands marchés pour la WNBA ».

L’autre objectif de cette expansion : accroître mécaniquement le nombre de places pour les joueuses professionnelles, dont beaucoup sont contraintes de partir à l’étranger après leur Draft, voire d’arrêter prématurément leur carrière.