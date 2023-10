Valorisation des franchises NBA : les Warriors toujours leaders

Comme tous les ans, Forbes effectue une estimation de la valeur des 30 franchises NBA. Et pour la deuxième année consécutive, ce sont les Warriors qui sont les mieux valorisés, à hauteur de 7.7 milliards de dollars ! Les Knicks (6.6) et les Lakers (6.4) complètent le podium.

Ce qui interpelle le plus dans ce classement, c’est que la valeur de toutes les franchises a augmenté entre 8% et… 76% ! En moyenne, il est possible de s’en offrir une pour la modique somme de… 3.85 milliards de dollars, soit une hausse de 35% par rapport à l’an dernier ! À noter qu’aucune franchise ne se situe désormais sous les 2 milliards de dollars de valorisation…

Une telle augmentation s’explique déjà par la vente, au cours des douze derniers mois, des Suns (pour 4 milliards de dollars) puis des Hornets (pour 3 milliards de dollars), ainsi que la vente des parts de Marc Lasry chez les Bucks.

Mais cette hausse de la valeur des franchises s’explique également par la renégociation imminente des droits TV, dont le montant devrait atteindre des hauteurs folles. Potentiellement le double de ce que perçoit actuellement la NBA (24 milliards de dollars sur neuf ans) ! Son contrat actuel court jusqu’en 2024/25 et Apple, YouTube ou encore Amazon sont sur le coup, en plus des diffuseurs historiques (ESPN, ABC et TNT).

Avec l’arrivée potentielle de deux franchises supplémentaires, cela devrait encore davantage booster les revenus des propriétaires actuels, car l’ajout d’une équipe à Las Vegas et Seattle, par exemple, leur permettrait de se répartir entre… 8 et 10 milliards de dollars. Soit environ 267 à 333 millions de dollars chacun !

Le classement complet

1. Golden State Warriors : 7.7 milliards de dollars (+10%)

2. New York Knicks : 6.6 milliards de dollars (+8%)

3. Los Angeles Lakers : 6.4 milliars de dollars (+8%)

4. Boston Celtics : 4.7 milliards de dollars (+18%)

5. Los Angeles Clippers : 4.65 milliards de dollars (+19%)

6. Chicago Bulls : 4.6 milliards de dollars (+12%)

7. Dallas Mavericks : 4.5 milliards de dollars (+36%)

8. Houston Rockets : 4.4 milliards de dollars (+38%)

9. Philadelphie Sixers : 4.3 milliards de dollars (+37%)

10. Toronto Raptors : 4.1 milliards de dollars (+32%)

11. Phoenix Suns : 4 milliards de dollars (+48%)

12. Miami Heat : 3.9 milliards de dollars (+30%)

13. Brooklyn Nets : 3.85 milliards de dollars (+10%)

14. Washington Wizards : 3.5 milliards de dollars (+40%)

15. Denver Nuggets : 3.38 milliards de dollars (+75%)

16. Cleveland Cavaliers : 3.35 milliards de dollars (+63%)

17. Sacramento Kings : 3.33 milliards de dollars (+64%)

18. Atlanta Hawks : 3.33 milliards de dollars (+68%)

19. San Antonio Spurs : 3.25 milliards de dollars (+63%)

20. Milwaukee Bucks : 3.2 milliards de dollars (+39%)

21. Utah Jazz : 3.09 milliards de dollars (+53%)

22. Portland Trail Blazers : 3.08 milliards de dollars (+47%)

23. Detroit Pistons : 3.08 milliards de dollars (+62%)

24. Oklahoma City Thunder : 3.05 milliards de dollars (+63%)

25. Charlotte Hornets : 3 milliards de dollars (+76%)

26. Orlando Magic : 2.95 milliards de dollars (+59%)

27. Indiana Pacers : 2.9 milliards de dollars (+61%)

28. New Orleans Pelicans : 2.55 milliards de dollars (+59%)

29. Minnesota Timberwolves : 2.5 milliards de dollars (+50%)

30. Memphis Grizzlies : 2.4 milliards de dollars (+45%)