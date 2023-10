Après la NFL, Amazon veut sa part de matchs NBA

Alors qu’en France, l’appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 s’est révélé infructueux, aux Etats-Unis, la NBA se prépare à renégocier son contrat avec ses diffuseurs habituels, ESPN, ABC et TNT. Il y neuf ans, ces trois chaînes avaient déboursé 24 milliards de dollars sur neuf ans et ils ont la priorité dans les discussions. Aujourd’hui, on évoque un contrat de 75 milliards de dollars, et de nouveaux acteurs sont arrivés pour concurrencer les chaînes « classiques ». Il s’agit d’Apple, de Facebook ou encore Amazon.

Selon le Wall Street Journal, ESPN, ABC et TNT négocient déjà avec la NBA, mais ils ont prévenu qu’ils pourraient diffuser moins de rencontres que dans le contrat précédent, et ça ouvre la porte aux alternatives. Pour Front Office Sports, c’est Amazon qui devrait en profiter, et bouleverser la donne après son expérience concluante avec les droits de la NFL. Jeff Bezos a ainsi mis sur la table un milliard de dollars pour créer le « Thursday Night Football » jusqu’en 2033, et pas moins de 13 millions d’Américains se branchent en moyenne chaque semaine sur Amazon Prime pour voir le match du jeudi soir.

Attirer la génération Z

Amazon souhaiterait répéter l’expérience en NBA avec un nouveau rendez-vous hebdomadaire, le mardi ou le jeudi. Pour la NBA, c’est la perspective de toucher un public beaucoup plus jeune, la fameuse génération Z, nourrie aux highlights sur TikTok et à Netflix.

Une récente étude révélait que le public qui regarde la NFL sur Amazon est beaucoup plus jeune que celui qui regarde sur CBS, ESPN/ABC, Fox et NBC. Et comme la NFL, la NBA serait disposée à multiplier les diffuseurs, et les plateformes pour toucher le plus de cibles différentes. La création du tournoi de mi-saison pourrait être un « package » proposé à un diffuseur.

Outre Amazon, Apple serait aussi sur les rangs. Le géant américain a mis un pied dans le sport avec la MLS et Lionel Messi, et à l’image d’Amazon, Apple pourrait se positionner sur un rendez-vous hebdomadaire. Autre acteur intéressé, Google et sa plateforme YouTube. Aux Etats-Unis, l’offre payante de YouTube intègre le « Sunday Ticket » qui retransmet tous les matches du dimanche. Un dirigeant de Google a révélé que cette offre avait permis à la firme de battre des records d’abonnements. Enfin, il y a Netflix, qui voudrait renouveler son catalogue, et freiner la fuite des abonnés, en proposant du sport en direct.

Autant d’acteurs qui pourraient permettre à la NBA d’exploser le montant des droits TV, et pourquoi pas atteindre la barre des 100 milliards de dollars ! C’est le montant décroché par la NFL l’année dernière.