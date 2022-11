Droits TV : la NBA veut attirer les plateformes de streaming comme Apple et Amazon

2023 sera une année importante voire décisive pour la NBA puisque Adam Silver devra trouver un accord avec les joueurs pour la nouvelle convention collective, et on sait déjà que ce ne sera pas forcément simple, mais aussi remettre en jeu les droits de diffusion à la télévision puisque le contrat actuel se termine avec la saison 2024/25.

Depuis 2016, la NBA touche 2.7 milliards de dollars par an de la part de ses diffuseurs aux Etats-Unis : ESPN, ABC et TNT. À l’époque, les trois entités avaient paraphé un contrat de 24 milliards de dollars, et ce joli contrat avait permis à la NBA et les 30 franchises de faire passer le salary cap de 63 à 90 millions de dollars.

Aujourd’hui, la NBA ne s’est jamais aussi bien portée sur le plan financier avec certains joueurs qui touchent près de 50 millions de dollars par an et des franchises valorisées plusieurs milliards de dollars, et la ligue espère carrément doubler le montant des droits TV pour atteindre les 50 milliards de dollars ! À titre de comparaison, la NFL a signé en 2021 un contrat de… 100 milliards de dollars sur 10 ans avec ses diffuseurs.

Amazon Prime Video, nouvel acteur mondial du sport

Pour cela, la ligue va faire jouer la concurrence, mais aussi s’ouvrir à d’autres types de diffusion. Ainsi, FrontOffice Sports annonce que la NBA entend proposer des offres aux plateformes en ligne, comme Apple TV et Amazon.

Il ne s’agirait évidemment pas de concurrencer le NBA League Pass, ni les télévisions, mais de leur proposer un lot avec quelques matches. Le but ? Récupérer au moins un milliard de dollars par an !

Du côté d’Amazon, on est prêt à devenir un acteur majeur dans le sport, et le géant de l’e-commerce s’est déjà offert, pour 10 ans, la rencontre du jeudi soir en NFL pour 1.2 milliard de dollars ! À travers le monde, Amazon, via son service Prime Video, diffuse du football comme la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1 et même la Champions League mais aussi du tennis, du baseball, et même du basket avec 17 matches de saison régulière en WNBA.

Toujours selon FrontOffice Sports, Amazon serait très chaud sur le dossier, et nos confrères évoquent un « package » comprenant entre un et deux matches par semaine en saison régulière.