Les Warriors détrônent les Knicks avec une valorisation de 7 milliards de dollars !

Décidément, tout réussit aux Warriors en 2022. Sacrés champions NBA pour la septième fois de leur histoire en juin dernier, ils viennent ainsi de devenir la franchise la mieux valorisée de la ligue, d’après les dernières estimations de Forbes : 7 milliards de dollars !

Autrement dit 900 millions de plus que les Knicks (6.1) et 1.1 milliard de plus que les Lakers (5.9) qui, pour la première fois depuis plus de deux décennies et la parution du tout premier classement de Forbes, ne se trouvent pas au sommet de celui-ci…

Au-delà de ces seuls chiffres, notons aussi que la valeur de Golden State a explosé de 25% (!) par rapport à l’année dernière et que leur résultat d’exploitation sur la saison 2021/22 s’élève à… 206 millions de dollars, record battu.

La conséquence de leur réussite sportive, mais surtout du retour à la normale après deux ans de Covid-19, car le Chase Center a enfin pu dégager de magnifiques recettes : 150 millions de dollars, soit plus du double de n’importe quelle autre salle.

Par ailleurs, rappelons que le propriétaire des Warriors, Joe Lacob, avait acquis la franchise pour « seulement » 450 millions de dollars, il y a douze ans. Un joli coup, donc…

Tous les voyants sont au vert en NBA…

Plus globalement, boostée par d’énormes revenus publicitaires, ajoutons que la valeur moyenne des 30 franchises NBA a quant à elle progressé de 15% en un an, pour se hisser à 2.86 milliards de dollars, avec un résultat d’exploitation cumulé de 2.7 milliards de dollars.

Autant dire que le modèle économique de la NBA se porte très, très bien et que cela devrait continuer pour encore pas mal de temps car, comme le rappelle Forbes, Adam Silver entend bien faire exploser le tarif des droits TV, à partir de l’été 2025…

Le classement complet

1. Golden State Warriors : 7 milliards de dollars (+25%)

2. New York Knicks : 6.1 milliards de dollars (+5%)

3. Los Angeles Lakers : 5.9 milliars de dollars (+7%)

4. Chicago Bulls : 4.1 milliards de dollars (+12%)

5. Boston Celtics : 4 milliards de dollars (+13%)

6. Los Angeles Clippers : 3.9 milliards de dollars (+18%)

7. Brooklyn Nets : 3.5 milliards de dollars (+9%)

8. Dallas Mavericks : 3.3 milliards de dollars (+22%)

9. Houston Rockets : 3.2 milliards de dollars (+16%)

10. Philadelphie Sixers : 3.15 milliards de dollars (+29%)

11. Toronto Raptors : 3.1 milliards de dollars (+25%)

12. Miami Heat : 3 milliards de dollars (+30%)

13. Phoenix Suns : 2.7 milliards de dollars (+50%)

14. Washington Wizards : 2.5 milliards de dollars (+30%)

15. Milwaukee Bucks : 2.3 milliards de dollars (+21%)

16. Portland Trail Blazers : 2.1 milliards de dollars (+2%)

17. Cleveland Cavaliers : 2.05 milliards de dollars (+24%)

18. Sacramento Kings : 2.03 milliards de dollars (+1%)

19. Utah Jazz : 2.025 milliards de dollars (+16%)

20. San Antonio Spurs : 2 milliards de dollars (+1%)

21. Atlanta Hawks : 1.975 milliard de dollars (+18%)

22. Denver Nuggets : 1.93 milliard de dollars (+12%)

23. Detroit Pistons : 1.9 milliard de dollars (+20%)

24. Oklahoma City Thunder : 1.875 milliard de dollars (+15%)

25. Orlando Magic : 1.85 milliard de dollars (+13%)

26. Indiana Pacers : 1.8 milliard de dollars (+8%)

27. Charlotte Hornets : 1.7 milliard de dollars (+8%)

28. Minnesota Timberwolves : 1.67 milliard de dollars (+8%)

29. Memphis Grizzlies : 1.65 milliard de dollars (+10%)

30. New Orleans Pelicans : 1.6 milliard de dollars (+5%)