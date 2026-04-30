Rookie de l’année, Cooper Flagg fait le plein de confiance pour la suite

Au moment de dévoiler le nom du gagnant, Grant Hill avait admis qu’il était « nerveux ». Devant son écran, Cooper Flagg l’était tout autant en regardant celui qui avait partagé le trophée de rookie de l’année 1995 avec Jason Kidd.

« C’est sans doute la première fois que je gagne un prix et que je l’apprends en même temps que tout le monde. Je trouve ça plutôt cool. Il y avait beaucoup d’attente », réagit le joueur des Mavs lors d’une conférence de presse spécialement organisée hier.

Une attente liée à l’incertitude pleine quant au lauréat tant la course entre Cooper Flagg et son ancien coéquipier à Duke, Kon Knueppel, a été disputée. Comme le dit le Texan, les deux hommes n’ont cessé de communiquer au cours de la saison, mais « jamais » ils n’ont parlé de cette course au trophée ou de ce qu’il se disait sur eux.

« C’était plutôt du soutien mutuel, on restait en contact. C’est quelqu’un qui restera l’un de mes meilleurs amis pour la vie. C’était le fait de garder le contact, de voir comment les choses ont été différentes pour lui, ce qu’il a appris, et d’essayer de nous entraider dans nos propres parcours respectifs. On apprend le plus possible sur cette ligue et sur la façon dont on peut devenir meilleurs », décrit le joueur de 19 ans.

À l’issue de la décision des votants, seulement 26 points allaient séparer les deux hommes. Depuis 2002/03, et le passage à un nouveau système de vote, il s’agissait du deuxième scrutin le plus serré, derrière les 15 points de différence entre Scottie Barnes et Evan Mobley en 2022. Cooper Flagg est ainsi devenu le troisième représentant des Mavs à être récompensé, après Jason Kidd donc, et Luka Doncic (2019).

« Il y a eu des moments tout au long de l’année où j’étais au plus bas »

Ce trophée vient clore une année brillante pour le natif de Newport, premier rookie depuis Michael Jordan à mener son équipe – en volume – dans les catégories points, rebonds, passes décisives et interceptions. Il est également devenu le plus jeune joueur de l’histoire à enregistrer des matchs à 50, 45, 40 ou 35 points.

Sous les yeux de plusieurs de ses coéquipiers – Kyrie Irving, Dereck Lively II, Max Christie, Caleb Martin et Brandon Williams – Cooper Flagg dit voir ce trophée comme la récompense du travail effectué pour atteindre ce niveau de jeu. Tout en avouant que cette première année a été marquée par de sérieux coups de mou liés à l’accumulation de revers.

« Il y a eu des moments tout au long de l’année où j’étais au plus bas. Mais le fait d’avoir mes soutiens autour de moi – ma famille, mes coéquipiers qui m’ont remonté le moral et m’ont aidé à traverser tout ça – m’a vraiment aidé pour ma confiance en moi. Ce trophée est un pas dans la bonne direction qui me donne encore plus de confiance pour la suite », formule-t-il.

Pour la suite, il s’agira bien sûr de participer à la remontée des Mavs au sein de la hiérarchie à l’Ouest. Car comme le dit son coach, également présent, le jeune homme « ne court pas après les récompenses ».

« Ce qui l’intéresse, c’est de gagner, et je pense qu’il a été très honnête avec tout le monde quand il a dit qu’il n’avait jamais autant perdu. Mais selon lui, tous les plus grands passent par là et je suis convaincu qu’il fera partie des plus grands. Il a porté une lourde charge pour nous cette année et il n’a pas eu peur de relever le défi », développe Jason Kidd.

Ce dernier parle d’un trophée « amplement mérité » qui « donne le ton pour la suite de sa carrière », tout en envoyant un message aux fans des Mavs : « Cela montre que l’avenir s’annonce très radieux. »

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 70 33:29 46.8 29.5 82.7 1.2 5.4 6.7 4.5 2.0 1.2 2.3 0.9 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.