Les Mavericks rêvent de piquer Tim Connelly aux Wolves…

Matt Riccardi et Michael Finley ont assuré l’intérim à Dallas cette saison, après le licenciement, tant attendu et réclamé par les fans depuis le transfert de Luka Doncic, de Nico Harrison. Maintenant que l’intersaison a commencé dans le Texas, il faut trouver un nouveau dirigeant.

On sait depuis quelques semaines que les cibles de la franchise sont très, très prestigieuses. En effet, dans les noms évoqués, on trouvait rien de moins que Sam Presti, Brad Stevens, Tim Connelly ou encore Bob Myers et Koby Altman.

Marc Stein, qui est très bien informé dès qu’on touche à l’actualité des Mavericks, indique que ces derniers ont toujours dans leur viseur Tim Connelly. Le dirigeant des Wolves est non seulement sous contrat jusqu’en 2027 mais dans une franchise très compétitive, donc ce n’est pas aisé d’aller le chercher.

Un projet d’avenir avec Cooper Flagg

Néanmoins, Patrick Dumont, le propriétaire des Mavs, a bien réussi à sortir de sa retraite Rick Welts en décembre 2024, alors pourquoi pas débaucher celui qui s’occupe de Minnesota. Surtout que son CV et ses états de service semblent parfaits pour Dallas.

Rappelons que Tim Connelly a notamment travaillé à Denver entre 2013 et 2022. Le dirigeant a donc construit l’équipe, autour de Nikola Jokic et Jamal Murray, qui va remporter le titre en 2023. Après son départ des Nuggets, le même été, il rejoint les Wolves du jeune Anthony Edwards et frappe fort d’entrée en montant le transfert de Rudy Gobert, puis avec le départ de Karl-Anthony Towns. Et ça marche puisque Minnesota a enchaîné deux finales de conférence Ouest de suite, en 2024 et 2025.

Ses deux dernières expériences ayant été des réussites, Tim Connelly pourrait-il se laisser séduire par le projet des Mavericks, autour d’un autre joueur de talent, à l’instar de Jokic puis d’Edwards, en la personne de Cooper Flagg ?