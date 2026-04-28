Rookie of the Year 2026 | Cooper Flagg de justesse face à Kon Knueppel !

Pour la troisième année consécutive, le trophée de « Rookie of the Year » atterrit dans le Texas, puisque Cooper Flagg rafle la mise devant Kon Knueppel, son ami et ancien coéquipier à Duke. Succédant ainsi à Stephon Castle, lui-même décoré un an après Victor Wembanyama.

De toutes les distinctions individuelles, c’était sans doute la plus serrée et on se demandait si les votants allaient plutôt opter pour la productivité et les records d’un joueur classé hors du Top 10, ou pour l’efficacité et la régularité d’un joueur éliminé au Play-in. C’est donc finalement le joueur de Dallas (56 premières places) qui a été préféré à celui de Charlotte (44 premières places), alors que VJ Edgecombe complète le podium.

L’écart entre Cooper Flagg et Kon Knueppel est d’ailleurs très maigre, avec à peine 26 points qui les séparent. Depuis 2002/03, et le passage à un nouveau système de vote, il s’agit du deuxième scrutin le plus serré, juste derrière les 15 points de différence entre Scottie Barnes et Evan Mobley en 2022.

Une saison qui restera dans les annales

Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que le numéro 1 de la Draft 2025 n’aura pas volé son sacre, même s’ils étaient nombreux à espérer le résultat inverse, voire carrément à souhaiter une égalité, comme en 1971 (Dave Cowens, Geoff Petrie), en 1995 (Jason Kidd, Grant Hill) ou en 2000 (Elton Brand, Steve Francis).

Appelé à succéder à Luka Doncic chez les Mavericks, Cooper Flagg a vite profité des blessures de Kyrie Irving et Anthony Davis pour s’établir comme le nouveau patron texan et aligner des statistiques de 21 points, 6.7 rebonds, 4.5 passes, 1.2 interception et 0.9 contre sur 70 matchs (à 47% au shoot, dont 30% à 3-points, et 83% aux lancers-francs). Tout en étant déjà le leader de son équipe aux points, rebonds, passes et interceptions (seul Michael Jordan en avait fait autant en saison 1) !

Deuxième plus jeune lauréat du trophée de Rookie de l’année, derrière un certain LeBron James, l’ailier de seulement 19 ans est également devenu le plus jeune joueur de l’histoire à inscrire 35, 40, 45 et 50 points en NBA. On n’oubliera pas non plus son duel d’anthologie avec Kon Knueppel en janvier (49 points à 34), annonciateur de la lutte XXL entre les deux anciens « Blue Devils ».

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 70 33:29 46.8 29.5 82.7 1.2 5.4 6.7 4.5 2.0 1.2 2.3 0.9 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.