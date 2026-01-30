« Frères pour la vie », Cooper Flagg et Kon Knueppel en ont mis plein la vue !

Zion Williamson opposé à Ja Morant. Il faut sans doute remonter à janvier 2020 pour trouver trace d’un duel aussi attendu que cette opposition entre les deux meilleurs rookies de la saison, Cooper Flagg et Kon Knueppel. Une opposition d’autant plus médiatisée que les deux sont potes dans la vie après une saison à jouer ensemble à Duke.

Et leur duel a tenu toutes ses promesses avec un record en carrière chacun (49 points pour Cooper Flagg, 34 pour Kon Knueppel), et surtout un « money time » de folie, remporté par le shooteur des Hornets pour arracher la victoire : 123 – 121.

« C’est incroyable ! Tout le monde sait que c’était mon compagnon de chambre l’an dernier. Vivre une soirée comme celle-ci avec lui… » réagit l’ailier de Dallas. « Je sais à quel point il est unique et à quel point il se donne à fond. Dans dix ans ou plus, on repensera tous les deux à ce moment comme à quelque chose de vraiment spécial. On sera tous les deux dans cette ligue pendant longtemps. C’est mon frère pour la vie. »

Qui sera « Rookie Of The Year » ?

On ne sait pas qui sera élu « Rookie Of The Year » à la fin de la saison, mais les deux étaient à leur sommet cette nuit. C’est Kon Knueppel qui a frappé le premier, en mode Klay Thompson. Puis Cooper Flagg est monté en température pour s’offrir un record de franchise pour un rookie, sous les yeux de son précédent détenteur, Mark Aguirre, et même un record NBA avec ses 49 points à 19 ans.

« Un match incroyable à vivre en tant que joueur, coach ou fan », assure Jason Kidd. « Il y a eu beaucoup de beau basket dans le money time. Notre groupe s’est battu et a trouvé un moyen de revenir dans le match. Cooper a été incroyable : le plus grand nombre de points pour un rookie, le record d’Aguirre battu. Beaucoup de choses se sont produites ce soir pour ce jeune homme. Et dans le money time, il a été excellent. Il a rentré un énorme tir à 3-points. »

Mais Kon Knueppel lui a gâché sa soirée avec cette interception et les deux lancers-francs victorieux. « On essayait d’empêcher Cooper d’avoir la balle sur la fin parce qu’il avait déjà 49 points « raconte le héros de la soirée. « Donc on est venus le prendre à deux, il a ressorti la balle et j’ai un peu anticipé. J’ai réussi à mettre une main dessus, et Sion a fait une action incroyable en plongeant pour récupérer le ballon, avec la lucidité de le renvoyer dans notre camp vers moi. J’ai ensuite provoqué la faute et obtenu deux lancers-francs. Une fin de match complètement folle pour un match exceptionnel. »

Ils n’ont pas froid aux yeux

Pour Charles Lee, Kon Knueppel est du même moule que Cooper Flagg. Ce sont des « frères dans la vie », mais aussi dans le jeu et l’attitude.

« Il gère tout de la même manière, et c’est ce que j’adore chez lui », témoigne Charles Lee. « Rien n’est trop grand. Rien n’est trop petit. Il voit chaque jour comme une occasion de progresser. Ce n’est jamais centré sur lui ou ce duel individuel, mais je pense qu’il s’épanouit dans ces moments-là. Il n’a peur de rien. »

Et ce n’était que leur premier duel, et l’avenir s’annonce radieux pour les deux, et même pour leurs franchises à la lutte pour une place au « play-in », dans leurs conférences respectives.