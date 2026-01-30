Kon Knueppel remporte son duel de légende avec Cooper Flagg !

À Dallas, on a tout simplement assisté à l’un des plus beaux duels de rookies de ces dernières années avec du talent et du suspense. À l’arrivée, c’est Kon Knueppel (34 points) qui inscrit le panier de la gagne pour les Hornets, tandis que Cooper Flagg plante 49 points !

Cette soirée au American Airlines Center avait tout d’un grand événement : duel très attendu entre deux rookies stars issus de Duke, Cooper Flagg et Kon Knueppel, cérémonie de retrait de maillot pour Mark Aguirre, et un public de Dallas prêt à vibrer.

Le match démarre pourtant très mal pour Dallas. Dès le premier quart-temps, Knueppel prend feu : il inscrit trois tirs à 3-points en moins de cinq minutes, puis un quatrième peu après, au point de presque battre les Mavericks à lui seul. Charlotte déroule, tandis que Dallas manque d’énergie et d’adresse. Flagg, discret, ne marque que deux points et les Mavs accusent déjà un retard de 13 points (33-20) après douze minutes.

Tout change dans le deuxième quart. Flagg se met en mode patron : drives agressifs, dunk spectaculaire sur Moussa Diabate, puis un And-1 sur Brandon Miller. En moins de cinq minutes, il empile 14 points et relance Dallas. Le tempo s’accélère aussi grâce à Ryan Nembhard, qui régale P.J. Washington et Daniel Gafford sur alley-oop. Juste avant la pause, Brandon Williams conclut une action acrobatique avec la faute : Dallas rentre aux vestiaires mené seulement 59-58 après avoir comblé un déficit de 13 points.

Record de franchise pour Flagg

Après une mi-temps prolongée par l’hommage à Aguirre, le duel Flagg-Knueppel reprend de plus belle. Flagg enchaîne les actions décisives et inscrit 15 points dans le troisième quart, mais Knueppel répond immédiatement, plantant ses sixième et septième tirs primés pour maintenir Charlotte devant. Dans le money time du quart-temps, Klay Thompson puis Caleb Martin claquent deux tirs à 3-points cruciaux : 93-93 avant le dernier acte.

Porté par cette dynamique, Dallas prend brièvement le contrôle au début du quatrième quart. Thompson enchaîne, Williams marque en transition et les Mavs passent devant. Mais Charlotte réagit pendant le repos de Flagg avec un run de 9-2. Les deux rookies se rendent coup pour coup : drives, tirs difficiles, sang-froid total. Une pénétration de Flagg lui offre son 44e point et le record de points pour un rookie des Mavericks, dépassant Aguirre. Quel clin d’oeil !

Un final épique !

La fin de match est irrespirable. LaMelo Ball et Miller apportent un soutien précieux à Knueppel, tandis que Max Christie sort enfin de sa boîte pour égaliser à 118-118 à une minute de la fin. Après un tir à 3-points de Miller, Flagg répond avec un énorme shoot longue distance à 34 secondes du buzzer : égalité 121-121.

Sur la dernière possession, tout bascule. La passe de Flagg est interceptée par Knueppel près de la ligne médiane. Celui-ci part en contre-attaque, est stoppé par une faute de Flagg et transforme ses deux lancers francs à 4,1 secondes de la fin. La tentative désespérée de Flagg au buzzer rebondit sur l’arceau : Charlotte s’impose 123-121.

Malgré la défaite, Flagg signe une performance historique : 49 points, 10 rebonds, un nouveau record NBA pour un joueur de 19 ans. Knueppel, lui, compile 34 points et 8 tirs à trois points, scellant une cinquième victoire consécutive pour les Hornets. Le premier affrontement NBA entre les deux anciens partenaires de Duke a tenu toutes ses promesses.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– 5 sur 5. On n’arrête plus les Hornets qui signent une 5e victoire de rang pour talonner les Bulls dans la course à la 10e place, synonyme de play-in.

– Mark Aguirre honoré. Ancien premier choix de la Draft des Mavericks, comme Cooper Flagg, Aguirre est devenu le 5e joueur de l’histoire de la franchise à voir son maillot retiré.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.