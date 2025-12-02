Cooper Flagg et Kon Knueppel ne se quittent pas, même en NBA. L’ailier des Mavericks et l’arrière/ailier des Hornets ont été élus « Rookies du mois » pour les conférences Ouest et Est, sur la période octobre/novembre.

Particularité : les deux rookies viennent de la même fac, Duke. C’est une première depuis l’instauration de ce trophée par conférence en 2001/02, et la confirmation que le programme de Durham est une fabrique à stars NBA.

À Dallas, Cooper Flagg a connu quelques difficultés à l’allumage, comme son équipe de façon générale, et il n’a pas été aidé par le manque de créateurs. Mais il monte clairement en puissance ces derniers temps. À Charlotte, Kon Knueppel apporte lui du « spacing » et de la création sur les ailes, pour donner de l’espoir aux fans des Hornets.

Côté défense, la NBA a récompensé deux profils très différents. À l’Ouest, c’est ainsi Cason Wallace qui décroche le trophée de « Joueur défensif du mois ». Le meneur du Thunder s’est illustré par sa pression tout-terrain, sa capacité à contenir les extérieurs adverses et ses mains toujours aussi rapides sur les lignes de passe.

Il est surtout le symbole de l’incroyable défense d’OKC. Il y a ainsi plus d’écart entre l’efficacité défensive du Thunder (103.6 points encaissés sur 100 possessions) et celle de la deuxième défense de ce début de saison, Detroit (110.6), qu’entre l’efficacité défensive des Pistons et celle des Bulls (116.8), à la 23e place de ce classement…

À l’Est, Scottie Barnes poursuit sa mue en patron défensif des Raptors. Polyvalent, capable de défendre du poste 1 au poste 5, il est ainsi le socle de la défense de Toronto, actuel 4e à l’Est.