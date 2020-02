Sur fond d’amitié, Zion Williamson et Ja Morant entament leur rivalité

Spectaculaire, le premier duel entre Zion Williamson et Ja Morant a globalement tenu ses promesses avec des bonnes prestations des deux rookies. L’intérieur des Pelicans a rendu une copie de 24 points à 9/15 au shoot, quand le meneur des Grizzlies a lui inscrit 16 points à 7/12.



Ce sont les Pelicans qui ont remporté ce match et cette victoire est d’importance dans la course aux playoffs. Mais aussi pour installer une rivalité entre les deux jeunes talents, qui se côtoient depuis de nombreuses années.

« J’avais l’habitude d’affronter ce gars à l’âge de 10-12 ans », se souvient l’ancien de Duke sur NOLA.com. « Donc pour nous, comme on vient de si loin, c’est dingue. On va devenir rivaux mais en dehors du parquet, ce n’est que de l’affection. »

Ja Morant, favori pour le trophée de rookie de l’année, a tenté lui de sortir du simple duel avec le phénomène de New Orleans. « Les médias essaient de réduire ça à un duel entre Zion et moi. Si je devais parler aux journalistes, je dirais que ce sont les Grizzlies contre les Pelicans. Mes coéquipiers et moi, on essaie d’arracher les playoffs. »

Gentry peut compter sur une combinaison très efficace

Des playoffs encore possibles pour Williamson et consort puisque ce succès les rapproche des Grizzlies, actuels huitièmes. Il n’y a plus que quatre victoires d’écart. Les joueurs d’Alvin Gentry, qui a ainsi décroché sa 500e victoire en saison régulière, étaient déjà en bonne forme mais l’arrivée de Zion a apporté un souffle nouveau. Ils sont sur trois victoires de rang et le numéro un de la Draft est très solide avec 19.2 points à 62% de réussite au shoot et 7.8 rebonds de moyenne. Bien qu’il possède un train de retard sur toute la ligue.

« Je pense avoir encore besoin de quelques matches pour être totalement à l’aise », confirme-t-il. « Car il faut rappeler qu’ils ont 45 matches dans les jambes, là où je n’en ai que cinq pour le moment. J’ai encore besoin de temps. »

Son association avec Brandon Ingram, Jrue Holiday, Derrick Favors et Lonzo Ball est déjà particulièrement efficace. Ce cinq a été aligné pendant un total de 59 minutes et son efficacité est remarquable : 118.4 points marqués sur 100 possessions et seulement 90.2 points encaissés. Une base très intéressante avant d’aller affronter les Rockets et les Bucks.